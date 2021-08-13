Міла Куніс і Ештон Катчер нарешті пустили дітей помитися і розсмішили Мережу роликом з ванної

Міла Куніс і Ештон Катчер потролили хейтерів / Фото: Getty Images

Актори Міла Куніс і Ештон Катчер, які нещодавно виставили на продаж свій розкішний особняк, вирішили відповісти хейтерам і записали смішне відео прямо у ванній. На відео вони забавно спілкуються однез одним, поки їхні діти миються.

Роликом Ештон Катчер поділився у своєму Instagram -акаунті.

Ти ллєш на дітей воду? Ти намагаєшся їх розтопити? Що відбувається? Це вже четвертий раз на цьому тижні! Їхні природні масла на тілі будуть знищені! Чого ти намагаєшся досягти? – емоційно каже Ештон Катчер, у відповідь на що Міла Куніс регоче.

Потім акторка сказала, що чотири купання в тиждень – це дійсно багато.

Чому Міла Куніс і Ештон Катчер проти частого купання?

Якийсь час тому подружжя викликали суспільний резонанс, коли зізналися, що не бачать необхідності в частому прийнятті душа. Міла Куніс і Ештон Катчер купають своїх дітей – дочка Уаєтт і сина Димитрія – лише тоді, коли бачать на них бруд.

Це викликало бурхливу реакцію не тільки шанувальників пари, але і їхніх колег. Двейн Джонсон, Cardi B та інші знаменитості назвали Мілу і Ештона бруднулями.

Дивіться в сюжеті, як діти ставляться до популярності:

Дізнайтеся інші новини на тему: