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Пугачова і Галкін витрачають на навчання своїх дітей близько мільйона гривень на рік

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
13 серпня, 09:35
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Алла Пугачова і Максим Галкін вибрали для своїх двійнят приватну школу, в якій навчання ведеться двома мовами
Діти Алли Пугачової і Максим Галкіна ходять в одну з найпрестижніших шкіл Москви
Діти Алли Пугачової і Максим Галкіна ходять в одну з найпрестижніших шкіл Москви / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачова і Максим Галкін виховують двійнят Лізу і Гаррі , Яких парі народила сурогатна мати. Малюкам з юних років дають кращу освіту. Цього року двійнята підуть до другого класу. Гаррі і Ліза навчаються вчаться в Першій московській гімназії.

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Вартість навчання близько трьох мільйонів рублів на рік (1 090 065 гривень). Місяць перебування однієї дитини в престижній школі коштує 160 тисяч рублів (58 179 гривень). Про це пише kp.ru.

Алла Пугачова разом зі своєю сім'єю
Алла Пугачова разом зі своєю сім'єю / Фото: instagram.com/maxgalkinru

У кожному класі є не тільки вчитель, а й вихователь. Разом з ним учні молодших класів ходять на прогулянки, секції та виконують домашні завдання. Крім цього частина предметів викладають на двох мовах – російською та англійською.

Гаррі і Ліза Галкіни в цьому році підуть до другого класу
Гаррі і Ліза Галкіни в цьому році підуть до другого класу / Фото: instagram.com/maxgalkinru

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Також діти Алли Пугачової і Максима Галкін додатково вчать французьку мову. Зірковий батько не раз публікував відео, як Гаррі і Ліза розмовляють французькою.

Варто відзначити, діти Пугачової і Галкіна завжди із задоволенням демонструють свої таланти – співають, читають реп, дивують акторським талантом.

Раніше ми розповідали, що дочка Ані Лорак вчиться в елітній гімназії в Москві. За навчання дочки в престижній школі співачка платить майже півтора мільйона рублів на рік (365 тисяч гривень) .

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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