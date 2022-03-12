"Ціле покоління росіян зростатиме з тавром цієї війни": Антон Птушкін закликав жителів РФ схаменутися

Відомий тревел-блогер записав інформативне відео, де розвінчав популярні міфи російських пропагандистів про Україну

Антон Птушкін звернувся до росіян / Фото: instagram.com/ptuxerman

Вже 17-й день в Україні триває війна, яку Росія почала проти нашої країни. Незважаючи на численні докази військових безчинств рашистів, у РФ, як і раніше, є ті, хто називають фото та відео фейками. Підкріплені шаленими промовами пропагандистів, вони навіть радіють тому, що в Україні війна, вони її називають "спецоперацією" з порятунку. Свій внесок у припинення цього інформаційного божевілля зробив популярний український тревел-блогер та ведучий Антон Птушкін.

Він записав інформативне відео для російської аудиторії, в якому розвіяв найпопулярніші міфи щодо Донбасу, прокоментував несусвітню маячню про "фашистів" і "неонацистів", а також закликав росіян не підтримувати своїм мовчанням війну Путіна, адже ціле покоління росіян зростатиме з "клеймом війни".

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Антон Птушкін / скріншот з інстаграм

Антон, який сам родом із Луганська, відповів на часте запитання, де він був ці 8 років.

Луганськ — це мій дім, який 2014 року у мене забрали. У вас колись забирали дім? Уявіть, що місце, де ви ходили до школи, навчалися в інституті, працювали, проводили вечірки, опен-ейри, де було багато всього, що ви любили, за кілька тижнів перестало бути вашим. Виїхали майже всі друзі, майже всі, кого ти знав. Натомість заїхали люди на військовій техніці. Після цього будь-який спогад про Луганськ, про Донбас, про його людей викликав у мене лише біль.

Щодо "фашистів" блогер відповів, що жодного разу не зіткнувся з агресією щодо мови: він постійно розмовляє та робить свій контент російською, живучи в центрі Києва.

Тут, напевно, саме час вам поставити запитання про фашистів. Як ви знаєте, я виходець з Донбасу, говорю та створюю контент російською мовою і з віднедавна живу в центрі Києва. І за всі ці роки я жодного разу не зіткнувся з відкритою агресією на свою адресу. За 10 років життя, це я вам точно скажу, неонацистів набагато простіше бачити на федеральних каналах, ніж на вулицях столиці України.

Антон Птушкін у своєму відео закликав росіян вивчати світ самостійно, подорожувати, вчитися аналізувати та порівнювати, щоб зрозуміти, що треба змінити у своїй країні, а не захоплювати інші країни. Він також нагадав, що їм доведеться за свої дії відповісти:

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Хоч би що вам говорили ведучі з екранів телевізорів, ця війна для того, щоб ви боялися. Ця війна – для вас. Щоб вам не було з чим порівнювати. Ціле покоління росіян, можливо, більше ніколи не вилетить із Росії. Ціле покоління росіян зростатиме з тавром цієї війни.

Дивіться звернення Антона Птушкіна далі у відео.

Хочеться вірити, що думаючі люди все ж таки зможуть зробити правильні висновки і більше не мовчатимуть, поки російська влада здійснює геноцид українського народу.

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