Мішиній довелося розмовляти українською на зйомках шоу: Відчувала себе обмеженою

Ксенія стала суддею одного з українських талант-шоу. Завдяки новому закону всі телеканали зобов'язали випускати контент лише українською мовою. Для російськомовної актриси зміна мови викликала дискомфорт

Ксенія Мішина заявила, що їй поки що некомфортно розмовляти українською мовою / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Через те, що найчастіше Ксенія Мішина, яка нещодавно розлучилася з коханим, розмовляє російською, їй було важко перейти на українську мову під час зйомок шоу. Для актриси це незвично, але вона намагається і сподівається, що незабаром зможе вільно висловлюватися державною мовою.

Стільки повідомлень про те, що у мене гарна вимова, але, насправді, так важко. Ви просто не уявляєте. На зйомках я зрозуміла, наскільки некомфортно почуватися обмеженою – коли стільки почуттів і вражень, а ти не можеш їх красиво висловити. Я розумію, що це довгий і важкий шлях, але я вірю, що одного разу я все подолаю і стану справжньою україночкою, – сказала Ксенія.

В Instastories актриса протягом усього дня робила публікації українською – багато шанувальників похвалили її за старання, хоча сама Ксенія поки що не почувається на 100% комфортно.

Ксенія Мішина – українська актриса, учасниця популярного романтичного шоу. Вона народилася в Севастополі у 1989 році. Пізніше Ксенія переїхала до Києва і вступила до Київського національного університету ім. І. К. Карпенка-Карого.

Раніше ми публікували три ймовірні версії, згідно з якими Ксенія Мішина розлучилася з Олександром Еллертом.