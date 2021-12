Міс Америка вперше в історії конкурсу стала дівчина з Аляски

"Міс Америка 2022" стала Емма Бройлес з Аляски / Фото: facebook.com/missamerica

За титул "Міс Америка 2022" змагалися 50 дівчат. 20-річна Емма Бройлес з Аляски отримала корону з рук останньої переможниці конкурсу Камілли Шрієр, а ще 100 000 призових доларів.

На конкурсі талантів Емма заспівала пісню Let Me Be Your Star, крім того, їй довелося відповідати на запитання "Що б ви зробили?" у разі недоречних коментарів на її адресу чи сексуальних домаганнь.

Реклама

Фотографії переможниці Miss America 2022 Instagram-профілі конкурсу.

Нова "Міс Америка" – Емма Бройлес / Фото: instagram.com/missamerica

Друге місце на конкурсі "Міс Америка 2022" посіла Лорен Брадфорд з Алабами, а третє дісталося Елізабет П'єр із Массачусетсу.

Реклама

Що відомо про нову "Міс Америка"

Як ми вже сказали, Емма Бройлес – перша представниця Аляски, якій дісталася корона конкурсу. Дівчина навчається в Університеті штату Арізона, спеціалізується на біомедичних науках та мріє стати дерматологом.

Емма Бройлес – нова "Міс Америка 2022" / Фото: instagram.com/missamerica

Також Емма бере участь в організації Спеціальних Олімпіад, які влаштовують людей з обмеженими інтелектуальними можливостями. В такій олімпіаді вже 12 років бере участь брат Емми, який страждає на синдром Дауна.

Реклама

Ще новини на тему: