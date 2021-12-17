Міс Америка вперше в історії конкурсу стала дівчина з Аляски

"Міс Америка 2022" стала Емма Бройлес з Аляски / Фото: facebook.com/missamerica
За титул "Міс Америка 2022" змагалися 50 дівчат. 20-річна Емма Бройлес з Аляски отримала корону з рук останньої переможниці конкурсу Камілли Шрієр, а ще 100 000 призових доларів.
На конкурсі талантів Емма заспівала пісню Let Me Be Your Star, крім того, їй довелося відповідати на запитання "Що б ви зробили?" у разі недоречних коментарів на її адресу чи сексуальних домаганнь.
Фотографії переможниці Miss America 2022 Instagram-профілі конкурсу.
Друге місце на конкурсі "Міс Америка 2022" посіла Лорен Брадфорд з Алабами, а третє дісталося Елізабет П'єр із Массачусетсу.
Що відомо про нову "Міс Америка"
Як ми вже сказали, Емма Бройлес – перша представниця Аляски, якій дісталася корона конкурсу. Дівчина навчається в Університеті штату Арізона, спеціалізується на біомедичних науках та мріє стати дерматологом.
Також Емма бере участь в організації Спеціальних Олімпіад, які влаштовують людей з обмеженими інтелектуальними можливостями. В такій олімпіаді вже 12 років бере участь брат Емми, який страждає на синдром Дауна.
Ще новини на тему:
- Міжнародний конкурс "Міс Світу-2021" вимушено скасували за 6 годин до початку.
- Міс світу 2021: як українська красуня готується до конкурсу – фото.