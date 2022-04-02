Мені така подруга не потрібна: режисер Олег Боднарчук розповів, як "втратив" Ані Лорак під час війни

Олег Боднарчук засудив Ані Лорак за замовчування війни в Україні / Фото: Instagram, Facebook

Поки Ані Лорак активно продовжує замовчувати війну Росії проти України, її ексдруг Олег Боднарчук з першого дня вторгнення підтримує українців, хоча має блискучу кар'єру в РФ.

На нашу країну напала РФ, і тут не може бути кілька правд, вона єдина. І я вчинив так, як має вчинити будь-який громадянин. 24 лютого висловив свою позицію, закликав усіх свідомих громадян приєднатися, враховуючи, що на той момент в мене була досить велика російська аудиторія. Я вважав своєю головною задачею донести до них правду. Я постив відео. Я однозначно сказав, що ми не будемо з тим миритися. Ми не один народ, – сказав режисер в інтерв'ю DOROTYE.

Також Боднарчук засудив експодругу Ані Лорак, яка своїм мовчанням підтримала війну, яку розпочав Путін.

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На жаль, чи на щастя, одну подругу я втратив. Втратив, впершу чергу, тому що мені було важливо, щоб в цей момент всі вийшли з прапором України на горизонт і висловили свою позицію. Це прикрашає людину, яка цінує свою батьківщину і готова за неї стояти до останнього, – пояснив Олег.

Також Боднарчук повідомив, що за весь цей час війни Ані Лорак жодного разу не поцікавилась у нього, як він почувається, перебуваючи у Києві.

І ти розумієш, що в цих обставинах дружба наша, напевно, закінчилась. Хоча я зі свого боку переживаю за неї: чи не гризе її совість, чи спокійно вона спить. Але, мабуть, я вже відповіді на ці питання не дізнаюсь ніколи. Мені така подруга не потрібна. До побачення Ані Лорак, – наголосив режисер.

Нагадаємо, що у 2018 році Олег Боднарчук був режисером одного з наймасштабніших шоу Ані Лорак "Діва".

Окрім того, режисер висловився і про інших зірок російського шоубізу, які "поклоняються" Путіну та його режиму.

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Це більш схоже на Північну Корею. В них вже давно заклеєні роти. В них є традиція: чим ближче ти до влади, тим довший в тебе язик для того, щоби цій владі підлизувати усі місця, – додав він.

Раніше ми повідомляли, що Жерар Депардьє неочікувано засудив "друга" Путіна за війну проти України.

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