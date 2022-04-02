Мне такая подруга не нужна: режиссер Олег Боднарчук рассказал, как "потерял" Ани Лорак во время войны

Олег Боднарчук осудил Ани Лорак за замалчивания войны в Украине / Фото: Instagram, Facebook

Пока Ани Лорак активно продолжает замалчивать войну России против Украины, ее экс-друг Олег Боднарчук с первого дня вторжения поддерживает украинцев, хотя у него есть блестящая карьера в РФ.

На нашу страну напала РФ, и здесь не может быть несколько правд, она единственная. И я поступил так, как должен поступить любой гражданин. 24 февраля выразил свою позицию, призвал всех сознательных граждан присоединиться, учитывая, что в тот момент у меня была достаточно большая российская аудитория. Я считал своей главной задачей донести до них правду. Я постил видео. Я однозначно сказал, что мы не будем с этим мириться. Мы не один народ, – сказал режиссер в интервью DOROTYE .

Также Боднарчук осудил экс-подругу Ани Лорак, которая своим молчанием поддержала войну, начатую Путиным.

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К сожалению, или к счастью, одну подругу я потерял. Потерял в первую очередь потому, что мне было важно, чтобы в этот момент все вышли с флагом Украины на горизонт и высказали свою позицию. Это украшает человека, который ценит свою родину и готов за нее стоять до последнего, – объяснил Олег.

Также Боднарчук сообщил, что за все это время войны Ани Лорак ни разу не поинтересовалась у него, как он себя чувствует, находясь в Киеве.

И ты понимаешь, что в этих обстоятельствах дружба наша, наверное, закончилась. Хотя я со своей стороны переживаю за нее: не грызет ли ее совесть, спокойно ли она спит. Но, пожалуй, я уже ответа на эти вопросы никогда не узнаю. Мне такая подруга не нужна. До свидания Ани Лорак, – подчеркнул режиссер.

Напомним, что в 2018 году Олег Боднарчук был режиссером одного из самых масштабных шоу Ани Лорак "Дива".

Кроме того, режиссер высказался и о других "поклоняющихся" Путину и его режиму звездах российского шоубиза.

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Это больше похоже на Северную Корею. У них уже давно заклеены роты. У них есть традиция: чем ближе ты к власти, тем длиннее у тебя язык для того, чтобы этой власти подлизывать все места, – добавил он.

Ранее мы сообщали, что Жерар Депардье неожиданно осудил "друга" Путина за войну против Украины.

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