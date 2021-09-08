Мені вже майже 40 років: Брежнєва розкрила, що робить ін'єкції краси

Віра Брежнєва розповіла про уколи краси / Фото: instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно топлес приголомшила фігурою на відео 18+, зізналася, що робить ін'єкції краси. За словами зірки, це те, що допомагає їй підтримувати шкіру у хорошому стані, а з огляду на вік артистки – їй потрібні "сильні засоби для догляду".

В інтерв'ю для програми "ЖВЛ" Віра Брежнєва розповіла, що проти пластичних операцій. Співачці подобається, коли зберігаються риси обличчя і природна краса.

Я теж роблю ін'єкції краси. Питання – як це потім виглядає на моєму тілі: це просто допомагає мені просто підтримувати шкіру у хорошому стані? Або це змінює моє обличчя до невпізнання? Зрозуміло, що мені вже майже 40 років! Безумовно, мені потрібні Догляду кошти сильніші. Але я все ж за те, щоб залишалися свої риси обличчя. У всьому важливий баланс, – заявила Брежнєва.

/ Фото: instagram.com/ververa

Артистка додала, що любить смачну здорову їжу і стежить за харчуванням, що теж відбивається на її зовнішності. Разом з Костянтином Меладзе вони часто їдять грузинську кухню.

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