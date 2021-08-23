Віра Брежнєва топлес приголомшила фігурою на відео 18+

39-річна екссолістка "ВІА Гри" і дружина Костянтина Меладзе показала шанувальникам свою шикарну фізичну форму

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно в приталеній сукні позувала перед Меладзе, опублікувала в соцмережі пікантні кадри. Зірка оголилася, залишившись лише в спідній білизні.

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На відео, яке артистка опублікувала в Instagram, вона насолоджується водними процедурами на курорті. Ролик знятий в сповільненій зйомці та, ймовірно, його автором виступив чоловік співачки, з яким вона відпочивала в Греції.

18+. Водні процедури. Вирішила почати цей тиждень так, – написала Віра Брежнєва.

Тим часом Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе вже встигли повернутися з Греції. Артистка заінтригувала, що це літо сильно вплинуло на її життя.

Воно стало для мене дивовижним, незвичайним... І виявилося початком дуже важливої внутрішньої трансформації. Тим цікавіше спостерігати, що буде далі, – зізналася співачка.

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Дивіться сюжет про новий склад "ВІА Гри", який нещодавно представив Костянтин Меладзе:

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