Могилевська, с*чка! Полякова розповіла, як співачка фліртувала з її чоловіком (відео)

Оля Полякова приревнувала чоловіка до Наталі Могилевської / Фото: YouTube

Маша Єфросиніна та Оля Полякова, яка нещодавно змінила колір волосся, в своєму шоу "Дорослі дівчинки" продовжують обговорювати життєві проблеми. На цей раз артистки говорили про дружбу між чоловіком і жінкою.

У бесіді Полякова згадала ситуацію, коли приревнувала свого чоловіка Вадима до Наталя Могилевської.

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Могилевська с*чка, мого чоловіка клеїла у мене на очах. Підійшла і говорить: у вас такий гарний піджак, він так вам пасує. А я кажу, Наталя Олексіївна, нам час йти, – розповіла Королева ночі.

За словами Полякової, ситуація повторилася знову на дні народження їхнього спільного друга Сергія Пермана.

Потім вона продовжила ще у Пермана на дні народження, слава богу, що я поїхала. Наташа, я все бачила, – сказала Ольга.

Незважаючи на все, Полякова та Могилевська в хороших стосунках – співачки не сварилися і навіть разом взяли участь в зйомках шоу "Співають всі!" на телеканалі "Україна".

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А чоловік Олі Полякової, як вона зізналася сама, був радий тому, що кохана його приревнувала до іншої жінки.

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Дивіться цей момент з Поляковою у відео:

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