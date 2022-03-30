Могилевська вважає, що Україні потрібні три державні мови: "Чим більше мов ти знаєш, тим більше ти людина"

Наталя Могилевська прокоментувала провокаційний законопроект держдуми РФ про російськомовних / Фото: YouTube, instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталя Могилевська, яка нещодавно представила нову версію свого хіта "Місяць", в інтерв'ю Наташі Влащенко, опублікованому в YouTube-каналі Україна 24, поділилася думкою про мову. Українська артистка впевнена, що в нашій країні недостатньо однієї державної мови.

Нагадаємо, днями до держдуми РФ було внесено законопроєкт про визнання "співвітчизниками" всіх, хто розмовляє російською. Тобто російська влада може "узаконити" свої злочини, мотивовані "захистом російськомовних" у будь-якій точці світу.

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На запитання Влащенко, що Могилевська думає про цю новину, враховуючи, що багато українців розмовляють російською, співачка відповіла, що в Україні має бути кілька державних мов і вона цього добиватиметься.

Я буду першою, хто після війни вимагатиме, проситиме, говоритиме, що Україна повинна мати три мови державні. Зрозуміло, що сьогодні весь світ нікуди не може подітися без англійської мови і наші діти всі її знають – для них це друга рідна мова. І половина України розмовляє російською, половина України розмовляє українською... Чим більше мов ти знаєш, тим більше ти людина, – висловилася Могилевська.

Дивіться повне інтерв'ю з Могилевською:

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Водночас Могилевська зазначила, що під час війни "українська – це зброя", тому зараз вона пише пісні "виключно українською" .

Наталя Могилевська також висловилася про українських артистів у Росії, які мовчать про війну. Вона зізналася, що ставиться до них "спокійно", із розумінням. Та вона засуджує тих, хто поширює неправдиву інформацію або пропагує війну.

Не у всіх вистачає сили духу, не всі герої, у багатьох діти. Тому я спокійно ставлюся до тих артистів, які мовчать. Я не спокійно ставлюся до артистів, які поширюють дезінформацію – це злочин, – наголосила Могилевська.

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Чи згодні ви із заявою Могилевської про декілька державних мов? Ні. У нас лише одна державна мова Не проти Складно відповісти

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