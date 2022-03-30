Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором ✌ Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua

Вілл вибачився

Хливнюк і Pink Floyd

Scorpions за Україну

Жадан під обстрілом

Дочка Наомі

Шон Пенн у Львові
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Андрій Федінчик розповів, що російські актори, які знімалися в українських серіалах, стали брехати про цькування в Україні

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 березня, 10:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російські актори, які багато часу проводили в Україні, тепер розповідають, що їх цькували за російську мову
/ Фото: instagram.com/andreyfedinchik

Популярний український актор Андрій Федінчик тепер захищає Україну від російських окупантів у лавах територіальної оборони. Як зізнався актор в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", на початку війни він намагався достукатися до своїх російських колег, які багато знімалися в Україні, але не вийшло.

90% не чують. Там інші позиції. Пробитися до них неможливо.

Реклама

Федінчик зазначив, що у нього є колеги та друзі з Росії, які все розуміють і підтримують Україну, але їх дуже мало.

Російські актори, яких мало не на руках носили в нас, – вони в Росії після початку війни почали говорити, що їх цькували. Ці люди казали: "Так, там справді є бандери, нас цькували за російську мову". Я знаю такого актора – Антон Батирєв. Він говорив про це. Він в Оксани Байрак багато знімався, всі до нього добре ставилися.

Антон Батирьов
Антон Батирьов / Фото: Instagram

Також Андрій Федінчик розповів, що його кум, теж актор, Віталій Салій та його дружина з перших днів виходили на мітинги в Санкт-Петербурзі. У результаті через свою позицію їм довелося виїхати з Росії.

Реклама

Нагадаємо, все ж таки є артисти, які виступили проти російської агресії: Андрій Макаревич, Олексій Кортнєв, Лія Ахеджакова, Олексій Панін, Максим Галкін не побоялися висловитись на підтримку України.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Більше фото
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Залишили Росію
Російські зірки, які виїхали з РФ
1
Алла Пугачова та Максим Галкін Алла Пугачова та Максим Галкін
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Літвінова та Земфіра Рената Літвінова та Земфіра
Франция
4
Іван Ургант Іван Ургант
Израиль
5
Семен Слєпаков Семен Слєпаков
Испания
6
Ксенія Собчак Ксенія Собчак
Израиль
7
Андрій Макаревич Андрій Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваші краши
ТОП-3 нових секс-символи України
1
Валерій Маркус Валерій Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Олександр Скичко Олександр Скичко

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти