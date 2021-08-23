Молода дружина Цекало спровокувала чутки про вагітність (фото)

У Мережі заговорили про вагітність четвертої дружини Олександра Цекало / Фото: instagram.com/darina.ervin

Відомий російський шоумен і продюсер Олександр Цекало кілька років тому одружився в четвертий раз. Обраницею 60-річного продюсера стала 30-річна Дарина Ервін. Пара рідко виходить у світ разом і майже не коментує свої стосунки. Але нова публікація дружини Цекало спровокувала чутки про швидке поповнення в родині продюсера.

В InstaStories Ервін показала відео, в якому чітко проглядався її помітно кругленький живіт.

Молода дружина Олександра Цекало натякнула на свою вагітність / Фото: instagram.com/darina.ervin

Чутки про поповнення в родині ні Олександр Цекало, ні його молода дружина поки не прокоментували.

Нагадаємо, на початку березня 2019 стало відомо, що Олександр Цекало одружився в четвертий раз. Обраницею російського продюсера стала молода художниця Дарина Ервін. За плечима у Цекало – три шлюби, останній – з сестрою співачки Віри Брежнєвої, Вікторією Галушкою. У експодружжя двоє дітей: дочка Олександра і син Михайло.

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Відомо, що заради своєї четвертої дружини Олександр Цекало переїхав до США і розірвав стосунки з друзями, які не підтримували цей союз.

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