Скарлетт Йоганссон стала мамою вдруге

Голівудській акторці вдалося приховати свою другу вагітність від сторонніх очей і не потрапити в поле зору папараці

Скарлетт Йоганссон і Колін Жост стали батьками / Фото: Getty Images

Чутки про другу вагітність Скарлетт Йоганссон ходили вже кілька місяців. Тільки вчора вони підтвердилися , а тепер чоловік голлівудської актриси повідомив про поповнення в родині. Скарлетт Йоганссон і Колін Жост стали батьками . У пари народився син . Щасливий батько вже і розсекретив ім'я малюка.

Так, так, у нас є дитина. Його звуть Космо і ми дуже любимо його, – написав Колін Жост в Instagram.

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Скарлетт ретельно приховувала свою вагітність, в Мереуі не просочилися фото вагітної актриси. А чутки про своє цікаве положення голлівудська зірка ніяк не коментувала.

Скарлетт Йоханссон і Колін Жост / Фото: Getty Images

Для Скарлетт Йоганссон і її чоловіка Колін Жоста – це перша спільна дитина. У актриси вже є шестирічна дочка від французького бізнесмена Романа Доріака.

У листопаді минулого року Скарлетт Йоганссон вийшла заміж за Коліна Жоста. Пара вирішила не робити гучну церемонію. Весілля пройшло в тихому сімейному колі.

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Дивіться відеосюжет "Зіркового шляху" про зірок, які виходили заміж, будучи вагітними:

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