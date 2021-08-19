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Скарлетт Йоганссон стала мамою вдруге

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
19 серпня, 08:11
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Голівудській акторці вдалося приховати свою другу вагітність від сторонніх очей і не потрапити в поле зору папараці
Скарлетт Йоганссон і Колін Жост стали батьками
Скарлетт Йоганссон і Колін Жост стали батьками / Фото: Getty Images

Чутки про другу вагітність Скарлетт Йоганссон ходили вже кілька місяців. Тільки вчора вони підтвердилися , а тепер чоловік голлівудської актриси повідомив про поповнення в родині. Скарлетт Йоганссон і Колін Жост стали батьками . У пари народився син . Щасливий батько вже і розсекретив ім'я малюка.

Так, так, у нас є дитина. Його звуть Космо і ми дуже любимо його, – написав Колін Жост в Instagram.

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Скарлетт ретельно приховувала свою вагітність, в Мереуі не просочилися фото вагітної актриси. А чутки про своє цікаве положення голлівудська зірка ніяк не коментувала.

Скарлетт Йоханссон і Колін Жост
Скарлетт Йоханссон і Колін Жост / Фото: Getty Images

Для Скарлетт Йоганссон і її чоловіка Колін Жоста – це перша спільна дитина. У актриси вже є шестирічна дочка від французького бізнесмена Романа Доріака.

У листопаді минулого року Скарлетт Йоганссон вийшла заміж за Коліна Жоста. Пара вирішила не робити гучну церемонію. Весілля пройшло в тихому сімейному колі.

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Дивіться відеосюжет "Зіркового шляху" про зірок, які виходили заміж, будучи вагітними:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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