Молода дружина Петросяна показала, яким виріс їхній син: "Батько в мініатюрі"

Тетяна Брухунова показала фото і відео з маленьким сином. / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny, instagram.com/bruhunova

Тетяна Брухунова не часто ділиться в соцмережах фото та відео з сином. І все через цькування, якого світська левиця часто зазнає. Згадайте лише, як її висміяли через образ, схожий до Людмили Прокопівни зі "Службового роману".

Проте сьогодні дружина Євгена Петросяна вирішила вдатися до вийнятків – вона опублікувала милий ролик із хлопчиком. Ба більше, для цього у Тетяни з'явився вагомий привід – Вагану виповнився рік і дев'ять місяців.

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Син Тетяни Брухунової та Євгена Петросяна. / Фото: instagram.com/bruhunova

Як виявилося, зіркова сім'я святкує не лише дні народження сина, а й його вік за місяцями!

На відео, який опублікувала Брухунова, хлопчик з'явився у синій сорочці з цікавим принтом. Він задував свічку на апетитному торті, який замовила для нього мама.

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Фолорвери були зачаровані таким зворушливим дописом. Одні зауважили, що хлопчик – копія свого тата, а інші – копія мами. Деякі зазначили, що спадкоємець Петросяна росте дуже розумним та здібним:

Тато у мініатюрі. Який маленький чарівник.

Бравий хлопець, модна сорочка, а щічки – ?.

Прекрасний малюк, розмовляє вже так добре.

Чарівний хлопчик. Дуже схожий на вас.

Просто краса. Дякуємо за таке добре фото малюка.

Коротко про Петросяна та Брухунову

Нагадаємо, у 2018 році Євген Петросян розлучився з артисткою Оленою Степаненко після 33 років шлюбного життя. Згодом гуморист закрутив роман зі своєю помічницею – Тетяною Брухуновою. Зазначимо, що жінка молодша за гумориста на 44 роки. 13 березня 2020 року вони стали батьками. Втім, ходять чутки, що дитину виношувала суругатна матір.

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Окрім того, Петросян має ще доньку Вікторину від першого шлюбу. Жінці вже 53 роки і вона давно живе у США.

До речі, раніше, Тетяна Брухунова висловила невдоволення через те, що її порівнюють з дочкою Боярського – Єлизаветою. А восени вона здивувала Мережу несподіваним вбранням.