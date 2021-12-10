Молода дружина Петросяна – копія Людмили Прокопівни зі Службового роману. Порівнюємо фото

У соцмережах неодноразово зазначали, що шлюб з 75-річним російським гумористом Євгеном Петросяном перетворив 32-річну Тетяну Брухунову на розкішну світську левицю, але це не допомогло їй з фантазією та смаком.
Брухунова, яка виховує маленького сина Вагана, ні від кого не приховує своє життя і активно показує фоловерам, як вона одягається, що їсть і взагалі, як проводить дозвілля. І щорозу вона потрапляє під шквал хейту, але продовжує вести блог.
Нині ж Тетяна вирішила похизуватись у Мережі акторськими здібностями. Вона з'явилась перед шанувальниками в образі знаменитої Людмили Прокопівної з фільму "Службовий роман".
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Дружина Петросяна так само прибрала волосся назад, одягла такий же коричневий піджак та білу блузку. До луку вона додала аксессуар – великі круглі окуляри.
В Instastories вона сама себе порівняла з Людмилої Прокопівною, опублікувавши свою світлину та кадр з фільму.
Такий несподіваний образ Тетяни Брухунової не змогли пройти користувачі стороною і одразу ж написали їй чимало коментарів:
- Проте розумна. Житиме на всьому готовому. Отримає стан і вискочить за молодого.
- Мимра.
- Стиль треба підбирати за героїнями фільмів. Як я раніше не додумалася.
- Подібність є.
Згодом сама Тетяна відреагувала на хейт з боку Мережі за її образ:
Хіба замахнулась я? Репост посту, який я сьогодні розмістила, викликав бурхливу реакцію. Тільки не зрозуміло чому. Як мене тільки не обзивали за схожість с героїнею Аліси Фрейндліх в культовій картині, – написала Брухунова в Instastories.
Що відомо про стосунки Брухунової та Петросяна
Євген Петросян та Тетяна Брухунова одружилися у 2019 році. До цього гуморист був одружений з Оленою Степаненко. У квітні 2020 року у Євгена та Тетяни народився син.
Після того як стало відомо, що Петросян і Брухунова – пара, посипалися обурені коментарі громадськості – хтось упевнений, що цей шлюб несправжній, хтось пише, що Тетяна годиться Євгенові у онуки і така різниця у віці неприйнятна.
Втім, пара не звертає уваги на коментарі, лише зрідка Тетяна відповідає найактивнішим із них і просить не турбувати її родину.
До речі, раніше, дружина Петросяна висловила невдоволення через те, що її порівнюють з дочкою Боярського – Єлизаветою.