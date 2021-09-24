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Молода дружина Петросяна в люті, що її порівнюють з дочкою Боярського: "Чому так примітивно?"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
24 вересня, 13:00
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У Мережі не раз обговорювали схожість Тетяни Брухуновой і Єлизавети Боярської. Раніше дружина Євгена Петросяна говорила, що так асоціації її не ображають
Тетяна Брухунова відповіла на порівняння з Єлизаветою Боярською
Тетяна Брухунова відповіла на порівняння з Єлизаветою Боярською / Фото: instagram.com/bruhunova

Через деякий час Тетяна Брухунова все-таки втомилася читати в коментарях під постами про порівняння з Єлизаветою Боярської . Цій темі дружина гумориста вирішила присвятити пост в Instagram.

Брухунова добре ставиться до відомої акторки, але не розуміє, чому в коментарях постійно про це пишуть.

Зрозуміло, порівняння з красивою жінкою мені приємно, але чому так примітивно? Людина пише про схожість. Для чого?! Тобто, на його думку, я не в курсі, що у акторки Боярської є ямочки? Або він перший, хто відкрив мені "таємницю"? А то, що перед ним це написано десять разів, він не бачить ?! – обурилася дружина Євгена Петросяна.

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Тетяна Брухунова і Єлизавета Боярська
Тетяна Брухунова і Єлизавета Боярська / Фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/lizavetabo

Тетяна Брухунова зазначила, що такі риси обличчя властиві й іншим дівчатам.

Треба сказати, що ямочки не саме рідкісне явище на обличчі людини. Отже, мая схожість має бути, як мінімум, з чвертю людей, які живуть на землі. Є такий вірш: "Люди читають ж ... ой". Здається, не тільки читають нею, – написала дружина гумориста.

Не всі підписники підтримали дружину Євгена Петросяна. Деякі порадили ставитися спокійніше до коментарів під постами.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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