Монатик англійською мовою закликав світ зупинити вбивства українських дітей російськими окупантами

Українські знаменитості всіма силами намагаються достукатися до світового уряду та людей з кожного куточку планети. Наталія Могилевська , Тіна Кароль та інші зірки записують відеозвернення та виходять на мітинги на підтримку рідної країни.

Із закликом зупинити вбивство дітей в Україні звернувся до світу співак Дмитро Монатік. Щоб "меседж" виконавця зрозуміли в якомога більшій кількості країн, він записав його англійською мовою.

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За останні 20 днів війни загинуло близько 90 дітей, понад сотню зазнали тяжких поранень. Більше мільйона були змушені залишити свої будинки, сподіваючись коли-небудь повернутися до нормального життя. Цього не має бути! – сказав Монатик.

На відео виконавець показав жахливі документальні кадри, які показують, як страждають українські діти від рук російських окупантів. Монатик спричинив біль кожної української сім'ї і попросив світ усіма можливими способами, чи то протестом чи розповсюдженням у Мережі, допомогти врятувати невинних малюків.

Ми віримо, що спільні зусилля зроблять свою справу і незабаром ми святкуватимемо перемогу, адже за нами, правда, ми – на своїй землі.

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