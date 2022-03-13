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"Українці мають право на самоідентифікацію": Тіна Кароль вкотре вийшла на мітинг проти війни

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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13 березня, 12:45
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Співачка Тіна Кароль привертає увагу до війни в Україні та виходить на вулиці з мітингами
Тіна Кароль продовжує інформаційний спротив
Тіна Кароль продовжує інформаційний спротив / Фото: instagram.com/tina_karol

Вчора у Варшаві пройшов мітинг на підтримку України, який відвідав прем'єр Польщі, а також поп-діва української естради Тіна Кароль. Ми не втомлюємося говорити, що зараз кожен із нас на своєму місці робить все можливе для наближення дня перемоги над рашизмом. Йде 18-й день вторгнення Росії в Україну. Наші захисники тримають над нами небо, ми дуже віримо в них і продовжуємо публікувати новини про активні дії артистів, які допомагають зупинити атаки орків.

Тіна Кароль – одна з тих, хто веде боротьбу на інформаційному полі. Нагадаємо, раніше вона з однодумцями створила Міжнародний центр інформаційного спротиву зі штаб-квартирою у Варшаві. Там вони працюють над тим, щоб донести до пересічних людей у всьому світі реальну картину справ в Україні. Особливу увагу вони приділяють російськомовній аудиторії, щоб вони дізналися правду, а не слухали те марення, яке їм нав'язують у вуха пропагандисти.

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мітинг проти війни на вулицях Варшави

Учора Тіна Кароль стала учасником мітингу у Варшаві.

Тіна Кароль на мітингу

Під час ходи вона багато говорила про важливе: закликала світ об'єднуватись і не допускати вбивства дітей. Також наголосила, що українці мають право на самоідентифікацію. А це означає, що ніхто ззовні не може нав'язувати вільній нації свій порядок денний.

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Фан-група артистки в інстаграм _fantina опублікувала відео з артисткою.

Ми віримо, що спільні зусилля зроблять свою справу і невдовзі ми святкуватимемо перемогу, адже за нами правда, ми – на своїй землі.

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Нагадаємо, раніше Тіна Кароль присоромила українських артистів, які виступали в Росії до війни.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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