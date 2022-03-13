"Українці мають право на самоідентифікацію": Тіна Кароль вкотре вийшла на мітинг проти війни

Співачка Тіна Кароль привертає увагу до війни в Україні та виходить на вулиці з мітингами

Тіна Кароль продовжує інформаційний спротив / Фото: instagram.com/tina_karol

Вчора у Варшаві пройшов мітинг на підтримку України, який відвідав прем'єр Польщі, а також поп-діва української естради Тіна Кароль. Ми не втомлюємося говорити, що зараз кожен із нас на своєму місці робить все можливе для наближення дня перемоги над рашизмом. Йде 18-й день вторгнення Росії в Україну. Наші захисники тримають над нами небо, ми дуже віримо в них і продовжуємо публікувати новини про активні дії артистів, які допомагають зупинити атаки орків.

Тіна Кароль – одна з тих, хто веде боротьбу на інформаційному полі. Нагадаємо, раніше вона з однодумцями створила Міжнародний центр інформаційного спротиву зі штаб-квартирою у Варшаві. Там вони працюють над тим, щоб донести до пересічних людей у всьому світі реальну картину справ в Україні. Особливу увагу вони приділяють російськомовній аудиторії, щоб вони дізналися правду, а не слухали те марення, яке їм нав'язують у вуха пропагандисти.

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мітинг проти війни на вулицях Варшави

Учора Тіна Кароль стала учасником мітингу у Варшаві.

Тіна Кароль на мітингу

Під час ходи вона багато говорила про важливе: закликала світ об'єднуватись і не допускати вбивства дітей. Також наголосила, що українці мають право на самоідентифікацію. А це означає, що ніхто ззовні не може нав'язувати вільній нації свій порядок денний.

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Фан-група артистки в інстаграм _fantina опублікувала відео з артисткою.

Ми віримо, що спільні зусилля зроблять свою справу і невдовзі ми святкуватимемо перемогу, адже за нами правда, ми – на своїй землі.

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Нагадаємо, раніше Тіна Кароль присоромила українських артистів, які виступали в Росії до війни.