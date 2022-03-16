Монатик на английском языке призвал мир остановить убийства украинских детей русскими оккупантами

Украинские знаменитости всеми силами пытаются достучаться до мирового правительства и людей с каждого уголка планеты. Наталья Могилевская, Тина Кароль и другие звезды записывают видеообращения и выходят на митинги в поддержку родной страны.

С призывом остановить убийство детей в Украине обратился к миру певец Дмитрий Монатик. Чтобы "месседж" исполнителя поняли в как можно большем количестве стран, он записал его на английском языке.

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За последние 20 дней войны погибло около 90 детей, более сотни получили тяжелые ранения. Более миллиона были вынуждены покинуть свои дома в надежде когда-нибудь вернуться к нормальной жизни. Этого не должно быть! – сказал Монатик.

На видео исполнитель показал ужасающие документальные кадры, которые показывают, как страдают украинские дети от рук российских оккупантов. Монатик оказал боль каждой украинской семьи и попросил мир всеми возможными способами, будь то то протест или распространение в Сети, помочь спасти невинных малышей.

Мы верим, что совместные усилия сделают свое дело и вскоре мы будем праздновать победу, ведь за нами правда, мы – на своей земле.

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