Моргенштерн розплакався на інтерв'ю у Гордона: Я зрозумів, що врятуємо життя

Моргенштерн розплакався під час інтерв'ю Дмитру Гордону / Фото: Скріншот з YouTube

Артист, який прийшов на інтерв'ю в леопардових шортах і шльопанцях, розповів історію, після якої розплакався перед камерами.

Стільки щастя, як за останній тиждень, я не відчував ніколи за все життя ні під жодними наркотиками. Я підходжу вчора до неї (своєї дружини Ділари – Ред.) і кажу: "Мені дуже погано, я ніби зараз помру". Це була якась параноя божевільна. А ми зараз збираємо гроші для дитини ..., – почав репер.

Моргенштерн нещодавно оголосив збір коштів на лікування трирічного хлопчика . Необхідна сума – 160 мільйонів рублів.

І потім, в один момент до мене доходить, що ми зберемо цю суму. І я почав ревіти, як с*ка, після цього я почав сміятися, як с*ка і кричати в подушку. Емоцій стільки, я був тверезий. Емоції від того, що я зрозумів, що ми врятуємо життя пацану, – резюмував Моргенштерн.

Скріншот: YouTube

Раніше артист закликав усіх своїх підписників, яких, на хвилиночку, 10 мільйонів, надіслати по 16 рублів, щоб таким чином зібрати 160 мільйонів рублів. Сам репер нещодавно надіслав батькам дитини 6 666 666 рублів.

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