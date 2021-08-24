"Мій коханий, мій Юра!" Катя Осадча зізналася в любові Горбунову в честь свята (фото)

Фінал шоу "Голос країни-10" / Фото: instagram.com/kosadcha

Сьогодні, в День незалежності України, як і син Софії Ротару, ще одна українська знаменитість святкує день народження. Юрію Горбунову сьогодні виповнився 51 рік.

Дружина шоумена, ведуча Катя Осадча зворушливо привітала Юру в своїх соціальних мережах. Катя виклала спільні фото з чоловіком, в в пості зізналася в коханні.

Мій коханий, мій Юра! Ти чоловік, якого тільки може намріяти собі жінка, ти найтурботливіший і найуважніший, люблячий і мудрий. Наш останній рік був насичений подіями і тепер ми з тобою батьки двох дітей, наш молодший квапився, щоб сьогодні вітати тебе особисто. Я люблю тебе і хочу, щоб ти був райщасливішим кожної хвилини!

Дивіться всі знімки закоханої пари нижче.

Судячи з фото Каті і Юри в соцмережах, зірки проведуть цей день вдома у колі сім'ї. Пара вирішила не вирушати на острови, а залишитися в Україні. До речі, Осадча вже на п'ятий день після пологів вирушила на роботу, знімати нову програму свого шоу.

Нагадаємо, подружжя вдруге стали батьками 19 серпня цього року. У 2017 році у пари народився син Іван, а навесні 2021 року Осадча зізналася, що вагітна. Катя виховує 18-річного сина Іллю від першого шлюбу.

Дивіться в ролику, як Юрій Горбунов заступився за дружину:

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