Чоловік Корольової звернувся до тих, хто критикує його відео в соціальних мережах: Вмикайте голову

Сергій Глушко записав звернення до хейтерів / Фото: instagram.com/tarzan___official
Сім'ю Наташі Корольової часто критикують в Мережі. Одне з відео чоловіка співачки Тарзана не стало винятком. Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана) поділився у себе в соцмережах відео тренування, яку виконував у одних тільки стрінгах.
Фоловеріам не сподобалася чергова публікація, і вони поспішили залишити негативні коментарі.
- "Не зовсім на спорт схоже"
- "Це знущання над спортом"
- "Зовсім дах їде"
Тарзан вирішив не ігнорувати критику в соцмережах, а записав відеозвернення до всіх незадоволених підписників. Чоловік Наташі Корольової зазначив, що нікому не дає порад – як одягатися, як себе вести, як кому жити.
Тому що це не моє собаче діло, – сказав Сергій Глушко.
Тарзан не розуміє, чому деякі фоловерів дозволяють собі писати такі безтактні речі, які, як він вважає, на голову не налазять.
У яких корівниках вас виховували! Люди, включайте голову, будь ласка. Не вмієте радіти чужому щастю – заведіть своє. І будьте всі щасливі, – підсумував чоловік Наташі Корольової.
Більшість підписників підтримали Тарзана, погодившись, що деякі в коментарях багато собі дозволяють.
- "Істину говорить"
- "Серьога роз'яснив, ну правильно"
- "Як я вас розумію! Згодна з вами"
Як є табу у зірок в соцмережах – дивіться в сюжеті:
Раніше ми розповідали, як зараз виглядає сестра Наташі Корольової.
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