Син Корольової збентежив Мережу новим відео: Треба до тата на танцювальні курси

Син Наташі Корольової експериментує зі стилем. У Мережі не оцінили нове відео Архипа і порадили шукати інше захоплення

У Мережі розкритикували сина Наташі Корольової / Фото: instagram.com/koroleva__star

Син Наташі Корольової Архип продовжує підкорювати шоу-бізнес, але поки молодого артиста в Мережі частіше критикують . В Instagram Архип опублікував відео під свою пісню "Мягкие игрушки".

На опублікованих кадрах зірковий спадкоємець влаштував танці в лавандовому полі. Для відео Архип приклеїв собі гострі вуха ельфа і вибрав яскравий одяг.

"Лаванда має різні властивості, магічні в тому числі. Тому акуратніше з лавандою", – підписав ролик син Корольової.

Підписники Архипа не оцінили його нове творіння. Комусь не сподобалися танці хлопця, комусь пісня, деякі порадили змінити імідж.

"Що це було. Архип, ти створив собі імідж такого недалекого хлопця з придурью..Не потрібно цього робити. Зміни імідж"



"Повний несмак і бездарність, які іграшки, дядь?"



"Так, природа на тобі відпочила"



Варто зазначити, Наташа Корольова раніше публікувала це відео у себе в TikTok, але і там відео Архипа підписникам не сподобалося.

"Треба до тата на курси танцювальні"



"Чи не виріс хлопчик ще з іграшок"



"Дивні вушка у хлопчика з іграшки"

Варто зазначити, в Мережі часто критикують Архипа. Не так давно під одним зі спільних фотографій Наташі Корольової з сином її попросили менше піарити зіркового спадкоємця.

Архип часто з'являється в компанії мами на світських заходах і намагається зарекомендувати себе в шоу-бізнесі. Він випустив свою версію знаменитого хіта мами "Дельфін і русалка" – тоді Архипа в Мережі похвалили. Після цього він записав ще один трек, але нову роботу сина Корольової не оцінили і порекомендували знайти нове захоплення.

Наташа Корольова ніяк не реагує на критику на адресу сина. Замість цього вона хвалиться новими досягненнями своєї сім'ї – вони з сином стали провідними чарту на одному з музичних каналів і як зазначила співачка, рейтинги у програми хороші.

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