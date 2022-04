Музика поза Росією. The Weeknd випустив новий кліп з зіркою "Гри в кальмара", але заборонив його для росіян

The Weeknd заборонив свій кліп в Росії / Фото: Скріншот з YouTube, Instagram

The Weeknd також підтримує Україну у війні, яку розв'язала Росія. Зокрема, він приєднається до акції Stand Up for Ukraine у соцмережах, кошти з якої підуть на гуманітрану допомгу українцям.

Днями The Weeknd випустив кліп на трек Out Of Time з альбому Dawn FM.

У відеороботі знялися актор та друг артиста Джим Керрі, який ще й взяв участь у записі альбому, та Чон Хо Йон — модель і акторка з Південної Кореї, зірка серіалу "Гра в кальмара".

Та цікаво що, кліп вийшов із обмеженнями. Його не можна подивитися на YouTube російським слухачам.

Так, коли користувачі у Росії відкривають кліп за прямим посиланням, то їм повідомляють, що відео недоступне.

Раніше ми повідомляли, що фронтмен гурту Massive Attack організовує благодійний концерт, щоб допомогти Україні.

Також нещодавно легендарний британський гурт Pink Floyd випустив пісню Hey Hey Rise Up, записану з Андрієм Хливнюком. Кошти від продажу треку підуть на гуманітарну допомогу нашій країні.