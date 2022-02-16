Музикант Тарас Тополя та гурт "Антитіла" вступають до лав української армії

Група "Антитіла" вступила до лав ЗСУ / Фото: instagram.com/antytila_official

Слідом за лідером гурту "Тартак" Олександром Положинським про свій намір вступити до лав української армії заявили виконавець Тарас Тополя та музиканти гурту "Антитіла".

Про своє рішення фронтмен гурту написав на своїй сторінці у Faccebook.

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Сьогодні українці встають на захист держави незалежно від місця проживання, професії, віку чи статі. Вже 8-й рік наша ціль – мир. Заради нього ми готові дати гідну відсіч кожному, хто захоче принести на наші землі війну, – написав на сторінці Тарас Тополя.

Крім того, як повідомив Тополя, музиканти разом із Міністерством оборони запускають свій проєкт для YouTube "Саме ті ТрО", в якому будуть детально розповідати всі етапи для вступу до Територіальної оборони – від рішення підписати контракт до тренувань на полігоні.

Зараз багато українських знаменитостей висловлюють свою позицію щодо заяв про майбутню війну з Російською Федерацією. Так, днями українські митці виступили з офіційною заявою проти початку військових дій в Україні, серед них Олег Сенцов, гурт Go_A, ONUKA та багато інших.

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До цього на тлі заяв про вторгнення в Україну петицію проти війни підписали й російські знаменитості.