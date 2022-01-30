Макаревич та Ахеджакова підписали петицію проти російської агресії: "Ми ненавидимо війну"

Відомі та не дуже російські діячі збирають підписи під "заявою прихильників світу проти Партії Війни у російському керівництві".
Текст з назвою "Аби не було війни!" опублікований на сайті Ехо Москви.
У ньому автори наголошують, що в результаті агресивної політики РФ напруга між нею та іншими країнами лише зростає, а громадян своєї країни називають "заручниками кримінального авантюризму".
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Наша позиція дуже проста: Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Нам ніхто не загрожує, ніхто не нападає. Політика, заснована на просуванні ідеї такої війни, – аморальна, безвідповідальна та злочинна, не може вестись від імені народів Росії. Така війна не може мати ані легітимних, ані моральних цілей, – йдеться у заяві.
Під цим текстом підписалися музикант Андрій Макаревич, акторка Лія Ахеджакова, поетеса Вероніка Доліна, політики Григорій Явлінський та Анатолій Чубайс.
Андрій Макаревич не боїться критикувати російських політичних лідерів. Лідер "Машины времени" публічно висловлювався проти окупації Криму.
Воювати зараз ні з ким не треба — ні з Європою, ні з Америкою. Навіть із Україною. І взагалі, на нас ніхто не нападає. Навіщо тоді це щоденне накачування ненависті до всього світу?, – висловився Макаревич ще у 2015 році.
Нагадаємо, на початку року Андрій Макаревич підтвердив, що стане батьком вчетверте.