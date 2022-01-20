"Ми зробили їй гарну попу": пластичний хірург розповів про пластику Успенської

Любов Успенська / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official
Любов Успенська, яка збиралася заміж за Кіркорова , намагається всіляко приховати за допомогою пластичних операцій вікові зміни на обличчі.
Щоправда, не всі хірургічні втручання виявилися для співачки вдалими. Шанувальники неодноразово критикували Успенську за надмірну пластику.
У невдале перетворення деякі звинувачував пластичного хірурга Тимура Хайдарова, але, як виявилося, він зробив співачки не обличчя, а іншу частину тіла.
Ми зробили їй красиву попу, ми їй зробили тіло. Обличчя робив не я, – заявив лікар у програмі "Олена, млинець!"
Хто ж "автор" особи Успенської Хайдаров не знає, але, на його думку, зараз Успенська, враховуючи її вік та минулі хірургічні втручання, виглядає добре.
Як зазначив хірург, у будь-якого спеціаліста можуть виникнути складнощі з пацієнтами, які вже перенесли кілька пластичних операцій.
Це дуже складно після когось переробляти. По-перше, тканини, грубо кажучи, не незаймані, там уже було втручання. Добре, коли це грамотне втручання, а коли це неписьменне, що призвело до невдалої операції, порушення функціоналу, це дуже складно, – поділився Хайдаров.
Крім того, як ми писали раніше, пластичний хірург припустив, що стрімке схуднення Алли Пугачової може бути пов'язане з тим, що співачку "чіпували" .