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Пугачова могла схуднути через "чіпування": відомий хірург натякнув на незвичайну процедуру співачки

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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20 січня, 15:18
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Побудована 72-річна зірка поки не розкриває секрет свого квітучого зовнішнього вигляду шанувальникам, Але відомий пластичний хірург підозрює, що співачці зробили новомодну процедуру
Алла Пугачова
Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачова, хоч недавно і переборщила з невдалим макіяжем та фільтрами з Instagram , часто дивує своїх шанувальників гарною фізичною формою та зовнішнім виглядом.

І не дивно, адже для свого віку Алла Борисівна виглядає дуже молодо та свіжо.

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Відомий пластичний хірург Тимур Хайдаров у програмі "Олена, блін!" наважився припустити, що Пугачова зробила собі "чіпування краси".

Ця процедура лише набирає популярності, зараз її активно використовують за кордоном і в США.

За словами Хайдарова, "біохакінг" це процедура, яка допомагає внести корективи у роботу організму зсередини.

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Чіп краси, або пігулка, він переналаштовує організм. Ми налаштування просто змінює і організм сам починає справлятися із цим зайвим жиром, м'язи починають рости. Звучить фантастично, але медициною це доведено, – розповів Хайдаров.

Своєрідний "чіп" вживляється в організм і поступово починає вносити корективи у порушення роботи організму.

Це така таблеточка, яка розчинятиметься в організмі і даватиме необхідні елементи, які є в організмі, але знижені. Вона їх нормалізуватиме, – пояснив хірург.

Так це чи ні, Пугачова поки що не розповідає. Раніше ми писали, що примадонна мала ще одну таємницю. Виконавиця стала причиною того, що Філіп Кіркоров та Любов Успенська так і не побралися. .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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