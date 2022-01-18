Успенська та Кіркоров могли одружитися, але їм завадила Пугачова

Філіп Кіркоров уже багато років нічого не розповідає про своє особисте життя

/ Фото: Instagram

Виявляється, свого часу Філіп Кіркоров робив пропозицію співачці Любові Успенській. Про це вона якось промовилася в ефірі одного з шоу, а в новому інтерв'ю продовжила цю тему.

"Він, до речі, кохає мене. Якби не Алла, я вийшла б за нього заміж, розумієте. Річ у тім, що вона його кумир, вона його муза. Навіть якщо у них там кохання пройшло, чи там воно не було чи було, він же просто її любив як жінку, яка співає. А сьогодні я жінка, яка співає", – сказала співачка в коментарі "П'ятому каналу".

/ Фото: Instagram

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Кіркоров та Успенська багато років були у сварці. Як зізналася артистка, вона через це переживала. У 2020 році перший крок назустріч до примирення зробив сам Кіркоров.

Варто зазначити, нещодавно співачка Азіза розповідала, що Філіп Кіркоров робив їй пропозицію і навіть познайомив із батьками.

У своїх інтерв'ю артист якщо і зачіпає особисте життя, то лише шлюб з Аллою Пугачовою, який називає помилкою.