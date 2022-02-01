Ми всі мертві – новий феномен від Netflix: про що серіал і що кажуть критики

"Ми всі мертві" б'є рейтинги прокату / Фото: Netflix

Схоже, що у Південній Кореї знають якийсь особливий секрет виробництва топових серіалів. Як інакше пояснити, що вже третій проект поспіль стає лідером світового прокату.

Серіал "Гра в кальмара", що вже став культовим, буквально запустив хвилю успішних південнокорейських проектів.

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Слідом за гучною драмою "Поклик пекла", яка також успішно завоювала визнання про весь світ У прокат вийшов зомбі-хорор "Ми всі мертві".

Сюжет зомбі-хорору "Ми всі мертві"

Група школярів застрягла в стінах кампуса і тепер шукає шлях вибратися на волю. Але є проблема – всі навколо заполонили живі мерці, в яких перетворилися інші учні школи після укусу щура.

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Кадр із серіалу "Ми всі мертві"

Смертельна інфекція перетворює безневинних підлітків на кровожерливих монстрів. Незараженим належить не тільки врятуватися від зомбі-хвороби, але й вирішити безліч інших проблем на своєму шляху – таких як перше кохання, буллінг та стосунки з однолітками. Гостросоціальні теми змусять глядачів повноцінно поринути в атмосферу хорору і дадуть зрозуміти, що в житті підлітків іноді відбуваються речі, які можна порівняти із зомбі-апокаліпсисом.

Кадр із серіалу "Ми всі мертві"

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Сюжет серіалу заснований на вебтуні (цифровий комікс. ред. ) Naver "Зараз у нашій школі", який виходив у Мережі у 2009 по 2011 рік. Перший сезон драми складається із 12 серій, які вже доступні для перегляду.

Головні ролі у проекті отримали вже відомі корейські актори, наприклад Лі Ю-Мі, відома своєю роллю у "Грі в кальмара", а також Чо І-Хен з кінокартини "Плейліст для лікарні" та Пак Чі-Ху, яка зіграла в "Дом Колібрі" ".

Кадр із серіалу "Ми всі мертві"

Ми всі мертві – рейтинги серіалу

Буквально за кілька днів після прем'єри серіал набрав величезну кількість відгуків від глядачів та успішно побив усі рекорди переглядів на Netflix.

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На сьогоднішній день рейтинг серіалу на платформі IMDb складає 7,7 із 10, що є дуже хорошим показником. Наприклад, попередник проект "Клик пекла" набрав лише 6,8.

І якщо у глядачів зомбі-хорор викликав захоплення, думка критиків щодо серіалу виявилася змішаною. Багато хто відзначає, що в серіалі є істотні недоліки.

"Ми всі мертві" починається з вражаючого моменту, як і приголомшливий пілот (перша серія) "Ходячих мерців", де нам показують сцену із зомбі. Тим не менш, під цією гладкою оболонкою ховається мережа тонких тріщин, які спочатку легко замаскувати. Проте вони стають дедалі помітнішими в міру продовження серіалу, – висловився критик Пірс Конран із South China Morning Post.

Однак, не всі поділили думку Пірса. Наприклад, кінокритик із Голлівудської асоціації критиків Рама зазначив, що дарама точно не дасть глядачам занудьгувати.

Якщо минулого року сенсацію у всьому світі викликала "Гра в кальмара", то цього року це буде "Ми всі мертві", – заявив Рама.

Як би там не було, зараз Дорам активно набирає перегляди в Мережі. Похвалитися такими результатами менше, ніж за тиждень у прокаті, може далеко не кожен проект.

Поки невідомо, чи буде другий сезон проекту, але глядачі сподіваються побачити продовження ще одного легендарного корейського серіалу. Поки що компанія Netflix повідомила тільки про продовження дарами "Гра в кальмара".

Раніше ми зібрали думка редакції сайту "Сегодня" щодо феномену серіалу "Ігри у кальмари".