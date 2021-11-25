Поклик пекла: чому новий південнокорейський серіал наробив стільки галасу і що про нього пишуть критики

"Поклик пекла" неочікувано побив рекорд за кількістю переглядів "Гру в кальмара". Моторошний хорор завоював прихильність у понад 80 країнах світу. Чому ж цей проєкт став нашумілим – читайте у матеріалі

Розповідаємо, що потрібно знати про новий серіал "Поклик пекла". / Фото: Netflix, Imdb.com

Декілька років тому про південнокорейські проєкти мало що було чути і, будемо відверті, їх дивилися лише аматори. Та після перемоги на премії "Оскар" фільму "Паразити" та приголомшливого успіху "Гри в кальмара" – південнокорейські творіння здобули величезну прихільність у всьому світі. Втім, це далеко не кінець, адже нещодавно відбулася гучна прем'єра серіалу "Поклик пекла" з елементами фентезі, жаху та драми. Нині цей проєкт найпопулярніший у світі.

"Сьогодні" проаналізували серіал, зібрали про нього відгуки, та дізналися, чи є у ньому щось особливе

Реклама

"Поклик пекла": коротко про сюжет

Цікаво, що у режисера Ен Сан-хо давно вже була ідея такого серіалу, проте реалізувати його не вдавалось через нестачу фінансів. Творець ніяк не міг знайти продюсерів, які б погодились з ним співпрацювати. На щастя, до Південної Кореї прийшов Netflix, який допоміг вирішити бюджетну проблему.

Сюжет "Поклику пекла" оригінальний і особливий. Так, у майбутньому люди починають отримувати дивні месенджері з потойбіччя, де вказано точну дату їхньої смерті. Після чого за ними приходять гігантські демони у вигляді попелу та диму, які забирають жертв у пекло. Усі події відбувають у столиці Південної Кореї – Сеулі.

Реклама

Большие монстры из пепла уничтожают людей в сериале "Зов ада" / Фото: Netflix

Звісно ж на тлі цієї ситуації світ охоплює тотальна паніка. І тут з'являється релігійна секта "Нова правда", представники якої переконані, що всі люди – грішники, які мають шанувати закон божий, інакше на них чекають жахливі покарання. А лідер угрупування підбурює послідовників до усунення супротивників і переконує, що знає як з ними боротись.

Зрозуміло, що прихильників цього угруповання одразу стало чимало, проте вже через кілька років у людей виникає великий сумнів щодо правдивості релігійного вчення (адже по суті, учасники "Нової правда" – справжні грішники).

Реклама

"Поклик пекла" обійшов "Гру в кальмара" і очолив рейтинг найпопулярніших шоу Netflix. / Фото: Netflix

Що ж, ви думаєте це звичайний містичний трилер? А от і ні. У "Поклику пекла" обговорюється болюча проблема Південної Кореї — велика кількість сект та релігійних об'єднань. Так, у державі існують дивні угрупування, представники яких готові на божевільні дії заради свого віруючого лідера.

Творці проєкту розмірковують над питанням: як далеко готова зайти людина, аби урятуватися від неминучої смерті?

"Поклик пекла": відгуки та рейтинги

Серіал безперечно викликав фурор у світі. Він навіть обігнав по рейтингах "Гру в кальмара". Так, проєкт хвалять, але і критикують за специфіку ефектів, дотепне зображення демонів тощо.

Рейтинг у серіала "Поклик пекла" доволі невисокі. / Фото: Скріншот з YouTube

На IMDb рейтинг серіалу 6.8 з 10, а от на Rotten Tomatoes – 100% свіжості за рецензіями. Ми зібрали топ-думок кінокритиків, аби ви зрозуміли, чи вартий серіал прихильності.

Спочатку темп серіалу може здатися повільним, але розповідь поступово перетворюється на переконливу суміш поліцейського детективу, жорстокого жаху та проникливих коментарів навколо ідей людських вад, смертності, гріха, справедливості та впливу засобів масової інформації, – The Age.

"Поклик пекла — це збірка творів Клайва Баркера, "Кода да Вінчі" і культового японського хоррора "Дзвінок", — Daily Telegraph.

Звернення до різних соціальних тем за такий короткий проміжок часу – складне завдання, але Ен Сан-хо витягує максимум зі своїх акторів та історії, щоб дати нам захоплюючу деконструкцію суспільства, – The Young Folks.

Є сенс дивитися"Поклик пекла", оскільки режисер задіює у сюжеті людей і шалений вплив страшної віри на них. А сплески серіалу, які можуть здивувати вас так само, як і розвиток сюжету, занурюють у хаос. Проєкт демонструє, що, людська жорстокість завжди страшніша, ніж будь-які монстри, - Нік Аллен.

Частина серіалу – сплеск, частина – комедія про приятеля-поліцейського, а частина – про подорожі по Святій землі. Головний персонаж "Поклика пекла" ніби Чак Норріс в ролі поліцейського, який їде до Ізраїлю зі своїм напарником, щоб прибити середньовічного маніяка, який вирвав серце рабина. З несерйозними ефектами та безглуздими діалогами серіал, здається, обов’язково потрапить у Mystery Science Theatre 3000 (комедійний серіал Таємничий театр 3000 року, – Ред.) , – EW.

Думка автора

Від себе можу додати, як і завжди у південокорейський проєктах криваві сцени показані у всій красі: людина горить живцем, всюди лежать обгорілі кістки, багато бризків крові – це просто якийсь зомбі апокаліпсис.

Однак, як на мене, деякі кадри серіалу дуже жорстокі, ймовірно, творці перестаралися. Особливо це відчутно у епізоді, де транслюють, як демони жорстоко душать матір-одиночку, а потім від неї залишаються одні кістки. Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

Демоны убивают мать-одиночку, кадр из эпизода. / Фото: Скріншот з YouTube

Також графіка залишає бажати кращого – троє демонів-вбивців, виглядають, як дотепна пародія на Халка чи Кін-Конга. Якщо вже порівнювати з "Грою в кальмара", то цей проєкт значно програє. Хоч сюжет і цікавий, у ньому висвітлюються багато життєвих проблем, та зображені вони дуже вже фантастично. Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

Більше новин про кіно: