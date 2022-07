На Джастіна Тімберлейка подали в суд. Кому насолив колишній Брітні Спірс?

Джастін Тімберлейк хотів зекономити, але щось пішло не так / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно весь світ спостерігав за нашумілим судовим процесом Джонні Деппа та його ексдружини Ембер Герд. Суд тривав декілька місяців і закінчився перемогою актора. Тепер же на Джастіна Тімберлейка чекають судові розбирання. Щоправда, вони будуть значно менші за масштабами.

Днями на популярного співака подали до суду. Позивачем став режисер Джон Урбано, який працював над документалкою Тімберлейка про його альбом-блокбастер The 20/20 Experience.

Обкладинка альбому

У документах, отриманних TMZ, режисер пояснює, що Джастін найняв його ще в 2012 році для зйомок і монтажу кінострічки про створення його третього студійного альбому.

Як стверджує Джон Урбано, Джастін нібито запропонував йому заключити вигідну угоду. Згідно з нею, замість звичайного гонорару, прибуток від фільму мали поділити порівну.

На Тімберлейка чекають судові розбирання / Фото: Getty Images

Однак після великого успіху альбому режисер "отримав ляпаса" від Тімберлейка. Бо ж той відклав проєкт та виплатив Урбано скромний гонорар у розмірі 20 тис. доларів.

Режисер каже, буцімто він знімав Джастіна Тімберлейка близько 60 днів по всьому світу. А після витратив біля 2500 годин на монтаж відзнятих матеріалів для документалки під назвою The Making of The 20/20 Experience.

Чоловік додав, що за зйомки та монтаж він міг би отримати гонорар, сума якого складала б близько б 2 450 000 доларів!

За підрахунками режисера, за проєкт йому платили лише 7 доларів на годину.

Урбано стверджує, що Джастін був зворушений документальним фільмом спочатку. Але після того, як його альбом став його найуспішнішим сольним проєктом, він втратив інтерес до проєкту, який так і не був опублікований.

Тепер режисер вимагає компенсацію за свою роботу – він хоче здерти з музиканти значно більше грошей. Окрім того, чоловік хоче, щоб суддя оголосив, що він володіє всіма правами на документальний фільм.

Сам Джастін Тімберлейк поки не коментував конфлікт, у якому фігурує його ім'я.

Коротко про Джастіна Тімберлейка

41-річний американський музикант- володар чотирьох премій "Еммі" та дев'яти премій "Греммі". Найпопулярніші хіти – SexyBack, My Love, What Goes Around... Comes Around, Can't Stop The Feeling! та інші.

У 1997-2002 роках зустрічався з Брітні Спірс. Після розлучення випустив пісню та кліп Cry Me a River. Трек згодом став світовим хітом.

Джастіна та Брітні називали Барбі та Кеном і просто наймилішою парою. Але після чотирьох років стосунків музикант звинуватив кохану у зраді і на цьому прийшов кінець роману.

У лютому 2007 року він почав зустрічатися з акторкою Джесікою Біл. У жовтні 2012-го пара одружилася в Італії. У 2015 року у них народився син Сайлас. А у 2020-му – син Фінеас.

