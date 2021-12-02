Брітні Спірс – 40. Як зараз живуть чоловіки, з яким крутила романи ікона 2000-х

До зірки постійно була прикута увага чоловіків і це не дивно. Любовні стосунки співачки завжди були гучними, скандальними та навіть драматичними. Розповідаємо про найцікавіші lovestories Брітні

Романи Брітні Спірс: як зараз живуть колишні бойфренди співачки / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні Брітні Спірс святкує 40-й день народження. Безперечно цей день буде для артистки особливим, адже вона нарешті звільнилася від батьківського опікунства та стала по-справжньому щасливою жінкою! Брітні виховує двох красенів синів та планує про поповнення. А ще вона отримали пропозицію руки та серця від свого бойфренда, фітнес-інструктора Сема Асгарі.

Із нагоди дня народження Брітні Спірс "Сьогодні" вирішили згадати про минулі романи знаменитості і розповісти про те, як зараз живуть чоловіки, яких колись любила легендарна співачка.

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Джастін Тімберлейк

Брітні Спірс та Джастін Тімберлейк. / Фото: Getty Images

Співак був першим та юнацьким коханням Спірс. Познайомились вони, коли зірці було всього 12 років. Тоді Джастін та Брітні разом брали участь у дитячому шоу "Клуб Міккі Мауса". Втім, зустрічатися вони почали у 1999 році – коли співачка завоювала популярність та славу.

Джастін і Брітні були кумирами для молоді, а коли вони разом почали виходити у світ – їх називали зразковою парою, Барбі та Кеном і просто наймилішими хлопцем та дівчиною. Але цим стосункам не судилося закінчитися омріяним весіллям і сімейною ідилією. Любовна історія тривала лише чотири роки. Потім Тімберлейк звинуватив кохану у зраді і на цьому прийшов кінець роману. Шанувальники надіялись на возз'єднання, але колишні нібито просто залишилися друзями.

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Як зараз живе Джастін Тімберлейк

Джастін Тімберлейк зробив блискучу кар'єру не лише співака, а й актора. 2021 року вийшов фільм за його участю під назвою "Палмер", де Джастін зіграв головну роль.

З музичною кар'єрою у Тімберлейка теж усе гаразд. Під його хіт Can't Stop The Feeling! люди у всьому світі танцюють на святах вже п'ятий рік. Артист не перестає радувати публіку якісною музикою – у 2020 році вийшов трек Don't Slack, який співак записав спільно з Андерсон Паком.

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В особистому житті у Джастіна теж порядок – він одружений із актрисою Джесікою Біл, з яким зустрічався з 2007 року. У 2012 році після возз'єднання пара одружилася, а у 2015 році у них народився старший син Сайлас. Влітку 2020 року у Джессіки та Джастіна народився другий син – Фінеас.

У привітанні Джесіки з днем народження Джастін називає її "найсильнішою, найкумеднышою, найяскравішою і красивою мамою, партнеркою і босом".

Скріншот: Instagram

Джейсон Александр

Брітні Спірс та Джейсон Олександр. / Фото: Instagram

Це, напевно, найбільша та найбезглуздіша помилка виконавиці, яку вона зробила у 22 роки. Схоже, що Брітні так втомилася від залицяльників, що просто вирішила звернутися до першого безневинного кохання. Так, Джейсона вона знала з дитинства, також їхні батьки дружили. Після тривалої перерви молоді люди знову зустрілися та поїхали на тусовку до Лас-Вегасу. Однак вони так відірвалися, що наступного "хмільного" ранку виявилися одруженими! До речі, це було перше і найкоротше заміжжя Спірс. Адже друг дитинства культової зірки був її чоловіком лише 55 годин. Співачка з жахом зрозуміла, що накоїла і одразу розірвала спонтанний шлюб через адвокатів.

Як зараз живе Джейсон Александр

У лютому 2021 року Джейсона затримали за керування автомобілем у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Пізніше його заарештували через те, що не погодився здавати аналіз на рівень алкоголю в крові, що в штаті Теннессі вважається порушенням цивільного кодексу.

Варто зазначити, що раніше у Джейсона Александра вже виникали проблеми із законом. 2015 року його заарештували за напад. У в'язниці він три місяці. Також суд засудив його до трьох років умовно та 25 годин громадських робіт.

Судячи з того, що Джейсон постить у Instagram, зараз він веде здоровіший спосіб життя – займається спортом і не вживає алкоголю.

Скріншот: Instagram

Кевін Федерлайн

Брітні Спірс та Кевін Федерлайн. / Фото: Getty Images

У 2004 році Брітні помітила хлопця з підтанцівки та закрутила з ним службовий роман. І її навіть не збентежило, що заради неї Кевін покинув вагітну подружку. Вже через три місяці співачка оголосила про заручини. Згодом закохані зіграли весілля – воно пройшло без зайвих галасу та розкоші. Тоді ж Брітні вирішила тимчасово покинути кар'єру та приділити час новоспеченій сім'ї.

У 2005 році поп-діва народила первістка – Шона, а вже через рік відбулося поповнення — з'явився ще один син Джеймс. Злавалося би, зірка знайшла своє щастя, але стосунки з чоловіком далеко були не ідеальними. Так, Кевін ніде не працював, сидів на шиї жінки та любив витрачати її ж гроші на різні тусовки. Зірка не витримала цього і вже у 2006 році подала на розлучення.

Брітні Спірс вийшла у світ зі своїми синами / Фото: instagram.com/britneyspears

Після цього Брітні буквально збожеволіла. Її було не впізнати. Згадайте лише витівки на кшталт гоління голови, спонтанні дзвінки до поліції з проханням привезти їй піцу, переїдання та залежності від наркотиків та алкоголю.

Маму-одиначку на деякий час позбавили права бачитися з дітьми. Співачка проходила лікування в медичному центрі та психіатричній клініці. Вже у 2008 році суд визнав її недієздатною та призначив опікуном її батька Джеймі Спірса. Віданні шанувальники Брітні звинувачують у всіх бідах зірки саме Федерлайна.

Як зараз живе Кевін Федерлайн

Сини Брітні та Кевіна після розлучення батьків залишилися жити з батьком. Спірс всі ці роки виплачує аліменти, які, як зізнавався Федерлайн в одному з інтерв'ю, є одним з основних джерел доходу в його сім'ї.

Кевін одружився з волейболісткою Вікторії Прінс, у шлюбі з якою у нього народилося дві доньки.

Скріншот: Twitter

Джейсон Травік

Брітні Спірс і Джейсон Травік. / Фото: East News

Після реабілітації у 2009 році артистка закрутила роман зі своїм колишнім агентом Джейсоном Травіком. У шоу-бізі цього чоловіа назвали справжнім рятівником Спірс, який зміг відновити репутацію та кар'єру співачки. Ба більше, завдяки Травіку знаменитість змогла повернутися на сцену, відновити право розпоряджатися фінансами, а головне – взяти опіку над синами.

Близько трьох років парочка прожила у громадянському шлюбі. Закохані планували перейти на вищий рівень у стосунках та одружитися. Але вони неочікувано розійшлися, так і не пояснивши публіці причину.

Ходили чутки, що співачка хотіла народити третю дитину від свого нареченого. Але Джейсон не мав бажання ставати батьком – йому було достатньо ролі вітчима.

Як зараз живе Джейсон Травік

У Мережі дуже мало інформації про життя та роботу Травіка. Ходять чутки, що зараз чоловік живе у Лас-Вегасі. Після Брітні Спірс він зустрічався з акторкою Левен Рамбін. Джейсон продовжує працювати у сфері шоу-бізнесу та розваг.

Девід Лукадо

Брітні Спірс та Девід Лукадо. / Фото: Getty Images

Наприкінці 2013 року зірка закрутила роман з адвокатом, з яким вона познайомилася у гольф-клубі. Їхні стосунки існували лише 1,5 років. Брітні була на сьомому небі від щастя, адже Лукадо дуже їй подобався, і він навіть знайшов спільну мову з її синами Брітні. Але одного разу Брітні наткнулася на відео, де Девід цілується...з другом. Ось такий вийшов любовний трикутник.

Як зараз живе Девід Лукадо

На жаль, про Девіда нам практично нічого не вдалося знайти. Чоловік не є активним користувачем соцмереж та й інтерв'ю після скандального розриву з Брітні він не дає. Відомо лише те, що з 2009 року Лукадо працює у компанії Rapid Sign Now, яка займається технологією створення електронних підписів у Каліфорнії.

Скріншот: Facebook

Чарлі Еберсол

Брітні Спірс та Чарлі Еберсол. / Фото: Getty Images

У 2014 році Спірс перебувала у вільних стосунках з телепродюсером Чарлі Еберсолом. Вони часто подорожували та ходили на вечірки. Чоловік прекрасно ладнав із дітьми зірки. Злавалось би, ось вона ідилія. Але вже через рік зірка пішла від бойфренда та навіть видалила усі спільні фото в Мережі. Що ж цього разу змусило співачку прийняти таке рішення – залишається досі загадкою.

Як зараз живе Чарлі Еберсол

Відомо, що Чарлі якийсь час активно займався створенням фільмів. У 2018 році Еберсол створив нову професійну футбольну лігу під назвою Альянс американського футболу, проте через рік ліга виявилася банкрутом. 29 липня 2017 року Чарлі одружився з генеральним директором StyleSeat Мелоді Макклоскі.

Скриншот: Instagram

У Чарлі та Мелоді народилося дві доньки. Еберсол активно ділиться з підписниками сімейними фото у соцмережах.

Скриншот: Instagram

Сем Асгарі

Брітні Спірс та Сем Асгарі. / Фото: Instagram

Зараз Брітні Спірс зустрічається із фітнес-інструктором Семом Асгарі. Вони познайомилися у 2016 році на зйомках її кліпу Slumber Party. Брутальний та накачаний красень молодший за зірку на 13 років. Тож не дивно, що його прозвали альфонсом, який хоче нажитися на артистці. Проте, як наголошують фани, він виявився самим адекватним хлопцем знаменитості, який не піарився за її рахунок і не коментував стосунки. Навпаки він її підтримував під час судових розглядів і був завжди поруч. Вже у вересні 2021 року Сем зробив Брітні пропозицію.

Як ви зрозуміли, і кар'єра, і особисте життя Брітні Спірс нагадують американські гірки: то ефектні злети, то різкі падіння. Сподіваємось, що їй нарешті вдасться остаточно вийти заміж і прожити засливе подружнє життя із Семом.

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