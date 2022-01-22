На кого більше схожий син Олександра Пономарьова та Вікторії Мартинюк? (голосування)

Голосуйте, на кого більше схожий Олександр Пономарьов-молодший / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr, instagram.com/viktoria_chekurda
Олександр Пономарьов та Вікторія Мартинюк були разом шість років. Результатом цього союзу стало народження спільного сина Олександра. Незважаючи на те, що пара розпалася, відомі батьки разом виховують сина. А ми, надихаючись новими фото хлопця, пропонуємо вам наприкінці матеріалу проголосувати за те, на кого син Пономарьова більше схожий.
Ще кілька років і Пономарьов-молодший випорхне із сімейного гнізда, а поки що він часто позує із родиною на фото.
Багато хто відзначає, як за останній рік Сашко підріс і змужнів.
Наразі Олександру Пономарьову-молодшому 14 років, він підліток і щосили занурений у свої турботи та соціальне життя.
Щороку Сашко разом із батьком вирушає у тривалу подорож різними країнами та привозить звідти масу вражень.
Сашко не поступається батькові в чарівності.
Він також росте дуже творчою людиною. І всім дуже цікаво, чи він піде в музику, як його батько, чи вибере іншу сферу для реалізації.
Час покаже, а поки що пропонуємо проголосувати.
Нагадаємо, раніше також голосували, на кого більше схожий син Потапа та Ірини Горової.