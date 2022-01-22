На кого більше схожий син Олександра Пономарьова та Вікторії Мартинюк? (голосування)

Голосуйте, на кого більше схожий Олександр Пономарьов-молодший / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr, instagram.com/viktoria_chekurda

Олександр Пономарьов та Вікторія Мартинюк були разом шість років. Результатом цього союзу стало народження спільного сина Олександра. Незважаючи на те, що пара розпалася, відомі батьки разом виховують сина. А ми, надихаючись новими фото хлопця, пропонуємо вам наприкінці матеріалу проголосувати за те, на кого син Пономарьова більше схожий.

Ще кілька років і Пономарьов-молодший випорхне із сімейного гнізда, а поки що він часто позує із родиною на фото.

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Саша Пономарьов з мамою / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda

Багато хто відзначає, як за останній рік Сашко підріс і змужнів.

14-річний Саша багато часу проводить з рідними / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda

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Наразі Олександру Пономарьову-молодшому 14 років, він підліток і щосили занурений у свої турботи та соціальне життя.

Олександр Пономарьов-молодший з родиною / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda

Щороку Сашко разом із батьком вирушає у тривалу подорож різними країнами та привозить звідти масу вражень.

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Олександр Пономарьов з сином / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Сашко не поступається батькові в чарівності.

Батько та син на відпочинку / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Він також росте дуже творчою людиною. І всім дуже цікаво, чи він піде в музику, як його батько, чи вибере іншу сферу для реалізації.

Пономарьов з сином завжди знаходять спільну мову / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Час покаже, а поки що пропонуємо проголосувати.

На кого більше схожий Олександр Пономарьов-молодший? на тата на маму на себе на обох батьків

Нагадаємо, раніше також голосували, на кого більше схожий син Потапа та Ірини Горової.