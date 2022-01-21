Як зараз живе колишня дружина Олександра Пономарьова, якій він постійно зраджував

Олександр Пономарьов та Вікторія Мартинюк були разом шість років. Колись цій парі заздрив увесь український шоу-бізнес

Що відомо про колишню дружину Олександра Пономарьова / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr, instagram.com/viktoria_chekurda

Але багато хто бачив лише гарну картинку. Вікторія зізнавалася після того, що зірковий чоловік зраджував їй і навіть піднімав на неї руку. Сам же Пономарьов звинувачення екс-коханої категорично заперечував.

"Сьогодні" розповідає історію кохання Вікторії Мартинюк та Олександра Пономарьова, за кого вона потім вийшла заміж і як виглядає у 2022-му.

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Він просто хотів сім'ю

Із Вікторією відомий артист познайомився на початку 2000-х. До неї Олександр Пономарьов 10 років жив разом із Оленою Мозговою, яка народила йому доньку Євгенію.

Вікторія та Олександр виглядали ідеальною парою, їхні стосунки викликали інтерес у публіки, особливо враховуючи, що Мартинюк молодша за співака на 13 років.

Вікторія Мартинюк та Олександр Пономарьов одружилися у 2006 році / Фото: скріншот

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Пономарьов ласкаво називав кохану Куся, присвячував їй пісні, знімав у своїх кліпах. Ось одна з пісень, написана в період їхніх любовних стосунків:

Але пізніше жінка дізналася, що коханий їй зраджує. Про це Вікторії розповідали нібито ті жінки, з якими гуляв Пономарьов.

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Уявіть, як мені було, коли до мене підходили жінки та казали, що він мені зраджує, – розповідала Вікторія Мартинюк в інтерв'ю.

Проте вона залишалася з Олександром через сина, якого народила у 2007-му. Хлопчика, до речі, теж звати Сашко.

Олександр Пономарьов та Вікторія Мартинюк із сином Сашком / Фото: Скриншот из видео

У 2011 році історія їхнього кохання закінчилася. Після розлучення Вікторія звинуватила Пономарьова у зрадах та рукоприкладстві.

Я мріяв про сім'ю. Знову не вийшло, – прокоментував через багато років Олександр Пономарьов у програмі "Зірковий шлях".

Другий шлюб

2013 року Вікторія Мартинюк вийшла заміж за бізнесмена Тараса Чекурду. Через рік після весілля вона народила другу дитину – дівчинку назвали Емілією.

Колишня дружина Олександра Пономарьова – Вікторія – з чоловіком та донькою / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda

Сім'я у колишньої дружини Олександра Пономарьова велика: старший син Олександр, молодший син Сашко та дочка Емілія. Діти від різних батьків добре ладнають між собою, про що говорять численні спільні світлини у Instagram Вікторії.

Вікторія Мартинюк (Чекурда) з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda

Як зараз виглядає колишня дружина Олександра Пономарьова

Вікторія успішна бізнес-мама. Вона займається організацією свят для дітей та дорослих, навчає найменших дітей у центрі розвитку та одягає підлітків у речі власного бренду. Як тільки їй вдається все встигати!

Чим займається колишня дружина Олександра Пономарьова – Вікторія Чекурда / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda

Стосунки з колишнім

Минулого року Вікторія Чекурда розповіла журналістам, що у неї з Олександром Пономарьовим добрі стосунки. Вона також повідомила, що у співака є жінка, з якою Вікторія також добре спілкується.

Я дуже вдячна жінці Олександра, що вона добре ставиться до мого Сашка. Я завжди його сварю, коли він не зовсім толерантно про неї відгукується. Я в ньому виховую повагу до всіх дорослих. Особливо до жінки його батька – розповіла Вікторія Чекурда в інтерв'ю.

Вікторія Чекурда / Олександр Пономарьов / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr, instagram.com/viktoria_chekurda

А що Пономарьов?

Олександр Пономарьов після розлучення в 2012 році не розголошує своє особисте життя. Минулого року співак зізнався, що зовсім не приховує своєї супутниці, але й привселюдно ділитися всіма деталями не хоче.

Мої особисті справи після попереднього досвіду тепер я на огляд не виношу. Крапка, – заявив Олександр Пономарьов.

Раніше перша дружина Пономарьова Олена Мозгова попросила співака не згадувати її в інтерв'ю: "Не в моїх правилах прати спіднє".