Сподівалися на диво, – Олімпійська чемпіонка Серебрянська про те, як втратила маму через рак

Катерина Серебрянська розповіла про онкологію мами і смерть коханого / Фото: YouTube

Катерина Серебрянська стала олімпійською призеркою 25 років тому на Олімпіаді-1996 року в Атланті. Підготовка до Олімпійських ігор і боротьба за першість підкосили здоров'я її матері, яка також була тренеркою спортсменки.

У мами Серебрянської виявили рак грудей. Спочатку жінку взялися лікувати в екстрасенсів. Але кожен день їй ставало все гірше.

Саме до традиційної медицини ми звернулися досить пізно. Вона пройшла першу хіміотерапію і організм уже не впорався, – розповідає Серебрянська в програмі "Зірковий шлях". – Вона вже лежала в такій спеціальній кімнаті, в якій помирають люди, щоб звукоізоляція була сильна. Тому що біль просто божевільний.

Одного разу Катерині зателефонувала медсестра і сказала, що мама в поганому стані. Дівчина помчала в лікарню, щоб встигнути обійняти маму в останній момент, але запізнилася.

Катерина Серебрянська з мамою / Фото: YouTube

За отримане на Олімпіаді золото Катерині подарували квартиру, машину і 50 тисяч доларів, які вона розділила з мамою. Але майже ніхто не знає, що свою частку з призового фонду за перемогу на Олімпіаді Катерина витратила на те, щоб дістати коханого з в'язниці.

Він знаходився в СІЗО і всі ці адвокати, юристи і всі процедури... Через деякий час він загинув, помер насильницькою смертю, – поділилася Серебрянська.

Чоловіка застрелили в будинку, де вони жили з Катериною. Але на той момент спортсменка переїхала до Києва, а трагедія сталася в Криму.

Він був частиною якоїсь... Зараз би це назвали компанією, але на той період часу це називалося банда... Вони орендували вокзал в Сімферополі і здавали в оренду місця для таксистів, – зізналася чемпіонка олімпійський ігор.

Дивіться інтерв'ю з Катериною Серебрянською:

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