Надя Дорофєєва відверто розповіла про пластику губ та відкрила секрет худорлявості

Надя Дорофєєва прокоментувала, чи робила вона пластику губ. / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Надю Дорофєєву, яка нещодавно випадково вдарила Дантеса в пах, чим розмішила Мережу, періодично звинувачують в тому, що вона вдається до пластичної хірургії. Також в Мережі неодноразово наголошували, що в житті знаменитість виглядає зовсім не так як в кліпах.
Так, Дорофєєва зізналася, що ніколи в житті не робила пластику губ і нічого собі не колола в обличчя. Ба більше, зірка запевнила, що вона не носить навіть вінірів.
Я хочу офіційно сказати, що ніколи нічого не робила. І зуби у мене не вініри, – заявила Надя у програмі "ЖВЛ".
Також у соцмережах писали, мов "у кліпах з Наді роблять цукерку-розпусту, а в житті вона страшненька". Проте над такими оцінками зовнішності артистка лише посміялась, запевнивши що ненафарбованою вона подобається собі більше.
Якщо чесно, я собі в житті, коли не нафарбована, подобаюся більше. Навіть не знаю, як коментувати, – зізналася співачка.
Дорофєєва ще й відреагувала на закиди щодо її худорлявості, і, що її багато хто в цьому наслідує. За словами зірки, вона завжди була худою.
Якщо людина так формулює, то це, звичайно, біда. Я люблю картоплю, люблю котлетки. Я завжди була худенькою. Це чистої води булінг, – пояснила Дорофєєва.
Коротко про співачку
10 років Надя Дорофєєва була солісткою гурту "Время и Стекло" – вона виступала разом з Позитивом. Одразу після розпаду колективу у 2020 році співачка презентувала першу сольну пісню Gorit під псевдонімом DOROFEEVA.
Із 2015 року артистка заміжня за Володимиром Дантесом, який з 2015 року також будує сольну кар'єру.
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