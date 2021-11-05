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На хліб заробить та дружину на море звозить: мама Дантеса закликала всіх прийти на концерт сина (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
5 листопада, 17:40
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2 грудня у Володимира Дантеса запланований концерт у Києві. Тож його мама охоче закликала фанів підтримати сина, записавши відеозвернення
Мама Володимира Дантеса попросила фанів прийти на його концерт.
Мама Володимира Дантеса попросила фанів прийти на його концерт. / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Марія Олексіївна, так звати маму артиста, попросила фоловерів Дантеса прийти на його концерт, аби він зміг звозити дружину на море. Водночас сам чоловік Наді Дорофєєвої, який назвав найкращих стендаперів України, зізнався, що він не просив маму запрошувати прихильників на шоу - це була повністю її ініціатива.

Жінка перед камерою з'явилася в чорному худі оверсайз з білими написами, сховавши руки в кишені. Вона звернулась з проханням до підписників.

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Не для себе прошу, а для синочка. Вам нічого не вартує сходити на його концерт, а йому буде приємно, – сказала Марія.

Далі мама Дантеса жартома поскаржилася, що її син не може звозити свою дружину на море, куди Надя вже так давно мріє потрапити.

Він на хлібчик заробить. І дружину свою, Надюшеньку, на море звозить. Дівчинка ніколи моря не бачила. Все океани і океани, – додала Марія.

В кінці Олексіївна сказала, що вже купила для себе квиток і ще раз попросила підтримати її сина.

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Тим часом у коментарі до відео артист написав, що йому дуже приємне хвилювання мами, однак місця на "надпопулярний захід" вже майже розпродані. Та все ж артист порадив послухатись його маму, та прийти на його шоу.

Чоловік Дорофєєвої зазначив, що концерт відбудеться зі всім карантинними обмеженнями, так як місто перебуває у червоній зоні. Володимир додав, що вся його команда вакцинована.

Користувачі Мережі не лишились осторонь заклику мами Дантеса і прокоментували пост, який однозначно їх розвеселив. Також фоловери відмітила схожість мами та сина:

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  • Це так мило та душевно. Я виїжджаю.
  • Це краще, що я колись бачила. Ви супер. Маму терміново на посаду рекламодавця.
  • Вова, це хіт!
  • Найкраща! Ось як треба підтримувати сина.
  • Бідна Надя, моря не бачила.
  • Вова, це заборонений прийом.
Фото: Instagram/vladimirdantes

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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