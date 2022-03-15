Надя Дорофєєва відреагувала на своє ім'я у списку заборонених у рф зірок: "Пишаюся бути в цьому лайнапі!"

Дорофєєва відреагувала на список заборонених у Росії артистів / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Російська влада всіма способами намагається захистити своїх громадян від іншого світу, за заборонами на соціальні мережі з'явилися списки заборонених у Росії артистів.
Однією з таких виконавців стала українська співачка Надя Дорофєєва. Проте її це зовсім не засмутило, а навіть, навпаки – Дорофєєва заявила, що рада бути у цьому списку.
Пишаюся бути у цьому лайнапі! – написала співачка у своєму Instagram.
Окрім Дорофєєвої, до "чорного списку" росії потрапили й інші популярні українські артисти:
- Alekseev
- Макс Барських
- Віра Брежнєва
- гурт "Один у каноє"
- гурт "Океан Ельзи"
- Іван Дорн
- Настя Каменських
- Світлана Лобода
- Дмитро Монатик
- Потап
Згідно з документом артистам забороняється використання української символіки, а також будь-які згадки про так звану російською владою "спецоперацію в Україні".
До слова, кількома днями раніше Макс Барських, який теж опинився у списку, заборонив використовувати свою музику на території Росії.
До цього стало відомо про те, що один із російських каналів опублікував свій перелік заборонених виконавців.
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