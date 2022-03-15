Надя Дорофеева отреагировала на свое имя в списке запрещенных в рф звезд: "Горжусь быть в этом лайнапе!"

Дорофеева отреагировала на список запрещенных в рф артистов / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Российские власти всеми способами стараются оградить своих граждан от другого мира. За запретами на социальные сети появились списки запрещенных в рф артистов.
Одной из таких исполнителей стала украинская певица Надя Дорофеева. Однако ее это совсем не огорчило, а даже, наоборот – Дорофеева заявила, что рада быть в этом списке.
Горжусь быть в этом лайнапе! – написала певица в своем Instagram.
Кроме Дорофеевой в "черный список" россии попали и другие популярные украинские артисты:
- Alekseev
- Макс Барских
- Вера Брежнева
- группа "Один в каноє"
- группа "Океан Ельзи"
- Иван Дорн
- Настя Каменских
- Светлана Лобода
- Дмитрий Монатик
- Потап
Согласно документу артистам запрещается использование украинской символики, а также любые упоминания так называемой российскими властями "спецоперации в Украине".
К слову, несколькими днями ранее Макс Барских, который тоже оказался в списке, запретил использовать свою музыку на территории россии.
Напомним, до этого стало известно о том, что один из российских каналов опубликовал свой перечень запрещенных исполнителей.
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