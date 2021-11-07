Надю Дорофєєву госпіталізували перед концертом у Єгипті: що зі співачкою

DOROFEEVA потрапила до лікарні перед концертом / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В офіційному Instagram-акаунті Наді повідомляється про відміну її шоу, запланованого на 6 листопада.

Наразі вона (Дорофєєва. – Ред.) перебуває у шпиталі і проходить обстеження, – йдеться у заяві.

Що саме сталося з Надею – не уточнюється. Поки що жодних подробиць щодо стану здоров'я артистки немає. Проте її менеджмент повідомляє, що життю Дорофєєвої ніщо не загрожує.

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Скріншот: instagram.com/stories/nadyadorofeeva

Тим часом шанувальники DOROFEEVA публікують у соцмережі повідомлення, які отримали напередодні концерту. У них ідеться, що концерт Наді Дорофєєвої скасовано "через непередбачені обставини".

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Скріншот: instagram.com/gorit_dorofeeva

Концерт Дорофєєвої мав відбутися в Єгипті на території готелю Rixos Premium Seagate. Замість співачки на сцену вийшли бразильські танцівниці та Dj.

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Фото: instagram.com/stories/gorit_dorofeeva

У Мережі також опубліковано листування шанувальників Наді з її менеджментом, з якого також можна зрозуміти, що із Дорофєєвою все гаразд.

Скріншот: instagram.com/stories/dorofeevagorit

Нещодавно Надя Дорофєєва вперше знялася для українського Vogue. Співачка дала відверте інтерв'ю виданню, в якому розповіла про новий проєкт DOROFEEVA, зміну іміджу та стилю, сценічний образ та любов до моди.

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