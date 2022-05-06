Нарешті це сталось! Вагітна Ріанна отримала пропозицію руки та серця від A$AP Rocky

Ріанна і A$AP Rocky оголосили про заручини / Фото: Pinterest

Про роман Ріанни та A$AP Rocky знали вже дуже давно, але вони не збирались переходити на новий етап стосунків. На початку цього року співачка шокувала фанів новиною про те, що у їхній парі буде поповнення. І ось після цього репер, ймовірно, наважився на заручини.

Зробив пропозицію A$AP Rocky доволі оригінально. У своєм новому кліпі, де також засвітилась Ріанна, репер за допомогою грілзів (різновид стоматологічних прикрас, які надягають на зуби, – Ред.) запитав у коханої, чи вийде вона за нього заміж (Marry me?). Ріанна посміхнувшись у відповіть, сказала заповітне "так" (I Do).

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A$ap Rocky зробив Ріанні пропозицію за допомогою грилзів, і вона за допомогою грилзів погодилася / Фото: Скриншот из видео

Втім, як повідомляє TMZ, посилаючись на друзів пари, заручини виявилися...розіграшом! Інсайдер запевняє, що репер та Ріанна найближчим часом не планують одружуватись. А яскраве весілля, яке показано у кліпі, це всього на всього була "розвага закоханих". Проте, що відбувається насправді між A$AP Rocky та співачкою – невідомо. Не виключення, що вони вже таємно зіграли весілля. Але це все припущення.

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Зазначимо, що 34-річна Ріанна по-справжньому насолоджується періодом вагітності. Вона не боїться показувати на публіку свій кругленький животик, одягаючи для цього найсміливіші наряди.

Зірка не приховувала свій вагітний животик / Фото: Pinterest

Нещодавно фанати співачки підозрювали її бойфренда у зраді, але парочка розвіяла чутки, влаштувавши драйвову вечірку для майбутньої дитини.

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Ба більше, шанувальники вже припускають, що R'n'B-королева вже таємно народила, адже зірка не з'явилась на Met Gala-2022. Але, скоріше всього, здогадки залишаються здогадками і Ріанна досі перебуває у положенні.