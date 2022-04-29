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Рианна и ее любимый A$AP Rocky устроили драйвовую вечеринку для своего будущего ребенка

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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29 апреля, 13:26
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Кажется, будущие родители устроили самый эпический baby shower в стиле рейв!
Рианна и A$AP Rocky отпраздновали baby shower в стиле рейва
Рианна и A$AP Rocky отпраздновали baby shower в стиле рейва / Фото: instagram.com/badgalriri, instagram.com/sitabellan

Несмотря на то, что хейтеры распространяются в Сети слухи о расставании Рианны и A$AP Rocky из-за измены , звездная пара охотно развлекается и уже готовится к рождению первенца.

Как пишет HipHollywood , на днях парочка устроила атмосферную вечеринку baby shower для близких в Голливуде. Отметим, baby shower – это давняя американская традиция устраивать тусовки в честь будущего малыша. В этот день влюбленные принимают гостей, которые буквально осыпают будущую маму подарками.

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Однако Рианна с любимым решили несколько изменить традиции праздника – они сами дарили гостям подарки. Пара решила раздать им уникальные футболки в "рейверском" стиле. Интересно, что на футболках изображены детские фотографии звезд и лаконичная цветастая надпись: "Я пришел на тусовку в честь будущего малыша Ри и Рокки, и все, что я получил – эту замечательную футболку".

Рианна и ее любимый дарили футболки гостям
Рианна и ее любимый дарили футболки гостям

Сообщается, что друзья артистов пришли на вечеринку в неоновых нарядах. Фотографироваться на мероприятии было запрещено, поэтому и фотографий, к сожалению, в Сети нет.

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Тем не менее, фото футболки, которую дарили молодые родители, появились в Twitter .

Рианна и A$AP Rocky подробностями этой вечеринки не делятся. Но подруга певица, модель Сита Абеллан в тот же день опубликовала общие кадры со звездой, на которых они позируют в ярких образах.

Рианна з подругой
Рианна з подругой / Фото: instagram.com/sitabellan

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Кратко о звездной паре

Рианна и A$AP Rocky подтвердили роман в мае 2021 года, хотя артисты были уже давно знакомы. Еще в 2013 году рэпер поддержал певицу во время ее мирового турне, а после этого она снялась в его клипе.

В конце января 2022 года артисты признались, что ждут своего первого ребенка . Они не объявляют ни пол малыша, ни дату родов, но фанаты предполагают, что Рири родит уже в мае, и это будет девочка. Ведь недавно папарацци поймали звезду в детском магазине – Рианна присматривалась к одежде для девочек.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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