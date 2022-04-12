Нарешті! В Україні хочуть заборонити російську музику на радіо та ТБ

Народні депутати пропонують заборонити російську музику з радіо та телебачення / Фото: скриншот

Народні депутати пропонують заборонити російську музику по радіо та телебаченню до закінчення війни, зокрема до звільнення всіх окупованих українських територій.

Згідно з законопроєктом, заборона на російську музику стосуватиметься її виконання громадянами та резидентами держави-агресора. Такі треки не можна буде почути:

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по радіо та телебаченню;

у розважальних закладах;

у громадському транспорті (у комунальних та приватних перевізників);

у навчальних закладах, закладах культури та відпочинку;

у готельному та ресторанному бізнесі;

у кінотеатрах;

у суспільному просторі.

Окрім цього пропонується збільшити квоти української музики у радіоефірі та на музичних телеканалах – до 50%. Нині цей час становить 35%.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді запропонували позбавити звань Ані Лорак, Миколи Баскова. Таїсію Повалій, Філіпа Кіркорова, Ігоря Крутого.