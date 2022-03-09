Нам крила не зламати: MELOVIN випустив пісню для підтримки бойового духу українців – "Не зволікай"

MELOVIN презентував пісню, що підтримає українців в цей непростий час / Фото: instagram.com/melovin_official

14-й день триває війна в Україні, яку підло і нелюдяно розпочав Путін проти нашої країни. Ми віримо в нашу потужну армію та таку близьку перемогу. Зараз нам усім і кожному потрібні хороші новини та додаткова порція заряду бойового духу. Нова пісня MELOVIN "Не зволікай" – така, адже "нам крила не зламати".

MELOVIN під час бойових дій написав непросту пісню "Не зволікай", а також розповів, як і де її застала війна.

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MELOVIN

"У ніч з 23-го на 24 лютого я не спав. Я відкрив подарунок від своїх фанів, та збирав великий Lego рояль усю ніч. Перший вибух я почув 1:53 та написавши про це в чат своєї команди! Мене заспокоїли, та ніхто цьому не надав значення.

О 5:57 другий вибух, від якого почали тремтіти вікна! Ряд сильних вибухів та гучний свист! Я зателефонувавши команді, це всі чули! Зайшовши до інтернету, ми побачили офіційну інформацію від нашої влади! Інформацію, що почалася війна і Росія відкрила вогонь під виглядом "спеціальної миротворчої місії" для захисту українців!

Але це брехня! Нас не має від кого захищати та рятувати!

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Але ні вже є! Від агресії Росії!

Під ранок ми почали швидко збирати свої речі.

Забравши із собою свого кота, та о 8 ранку ВЖЕ виїхали до Львова!

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Те, що ми бачили на вулиці, не вкладалося у нас в голові! Люди були в паніці, тисячі машин, багатокілометрові затори, черги, щоби заправити машину.

Росія хоче геноциду Українців! Це не мирна операція! Нам не потрібна Росія та її режим! У нас ніколи не було проблем із російською мовою як вони це кажуть у своїх МЕДІА.

Я російськомовна людина, народився в Одесі, навчався в українській школі! Мене ніхто не притісняє! Я люблю свою країну! І мені не потрібен Путінський "мирний" режим. Він убиває моїх друзів та мою націю!"

Там же, на Львівщині, артист зняв live відео на пісню "Не зволікай", щоб підняти бойовий дух народу!

Нагадаємо, хіт Тома Оделла Another love став неофіційним гімном України у TikTok .

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