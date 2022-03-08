Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua

Шлях Барських

Українці≠росіяни

Леонтьєв загубився

Втікли з РФ

Підтримка Росомахи

Раша, гудбай!
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Як хіт Тома Оделла Another love став неофіційним гімном України у TikTok

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 березня, 22:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Попереджаємо, цей матеріал може викликати сльози
Як пісня Тома Оделла пов'язана з Україною
Як пісня Тома Оделла пов'язана з Україною / Фото: YouTube, TikTok

У TikTok популярною може стати будь-яка пісня, навіть якщо вона була випущена 10 або 20 років тому. Та сьогодні ми розповімо про хіт 2013-го Another love. Це, мабуть, найвідоміша та найзворушливіша композиція британського співака Тома Оделла, яка у найважчий для нашої країни час зігріває тисячі користувачів соцмережі.

Коротко про пісню і Тома

Том Оделл кілька разів виступав в Україні, всі його пісні дуже експресивні, емоційні та наповнені меланхолією.

Реклама

Насправді трек Another love ніяк не пов'язаний із Україною. У ньому Том співає про боротьбу за кохання, про те, що він хоче "плакати, навчитися любити" , але всі його сльози вже "виплакані заради иншого кохання" .

Та до чого тут Україна?

Як ми згадали раніше, завіруситися в TikTok може будь-яка пісня, так і Another love користувачі обрали як аудіодоріжку до своїх відео. Особливо багато таких роликів почали з'являтися з початку війни в Україні.

Реклама

Ось кілька з них:

@rinakosh20

My home my Ukraine

Інші love – .

Реклама

@krisstxn my home. my ukraine #ukraine Інші love – .

@abramovavlada #ukraine # Інші love – .

Сам Том написав у TikTok, що він дуже "задоволений" тим, що його пісню використовують багато українців для своїх відео.

Хай живе Україна. Я повинен приїхати і ми повинні заспівати її разом, – написав Оделл.

Скріншот: tiktok.com/@tompeterodell

Музика, як і будь-який інший вид творчості, – це вираз надії, сили, любові, протесту, зрештою – це передача інформації. Особливо у воєнний час, коли одним людям необхідно підняти бойовий дух, а іншим – заявити про солідарність та віру в краще.

Крім пісні Another love, у топі українського TikTok зараз Океан Ельзи та Stefania, з якою Kalush Orchestra мають представляти Україну на "Євробаченні-2022". Все буде Україна!

@justuliana18

Stefania (Kalush Orchestra) – KALUSH

Раніше Jerry Heil вирішила об'єднатися зі своїми шанувальниками та написати спільну пісню, присвячену протистоянню української армії з російськими окупантами

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Голова Гостомельської громади Прилипко Юрій Ілліч до останнього залишався зі своїми земляками. Він загинув, роздаючи під кулями та снарядами хліб та ліки. Помер за громаду, помер за Гостомель, помер як герой... Вічна пам'ять!

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Прикордонник Роман Грибов – той самий захисник острова Зміїний, який вимовив фразу, що стала девізом для мільйонів українців і всесвітньо відомим мемом: "Рускій воєнний корабль, іді на х...й!". Роман - із Золотоноші Черкаської області. Нині він у полоні.
Слава Україні!
Топ YouTube
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Цитата дня

Жінки, які ризикують своїм життям в Україні - ви неймовірні та весь світ за вами!

Цитата на segodnya.ua
Дженніфер Еністон Акторка
Джен підтримала Україну!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти