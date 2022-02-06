MELOVIN вирішив створювати стосунки з дівчиною після скандального камінгауту

Популярний український співак зізнався, що почав зустрічатися з дівчиною. Хто підкорив серце артиста – читайте нижче

MELOVIN закрутив роман з партнеркою по "Танцях з зірками" Лізою Русіною. / Фото: instagram.com/melovin_official

Місяць тому MELOVIN натякнув на нові стосунки після шестирічного роману з хлопцем. Однак у подробиці співак не вдавався.

Днями стало відомо, що співак закрутив роман з партнеркою по паркету на шоу "Танці з зірками" Лізою Русіною, яку поцілував взасос в одному ефірі.

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У програмі Світське життя MELOVIN пояснив, що почав зустрічатись із Русіною зовсім недавно. Артист навіть подарував коханій поїздку на Шрі-Ланку!

MELOVIN шокував черговою витівкою перед тим як піти із Танців з зірками / Фото: YouTube

Зустрічатися ми почали нещодавно. Все почалося з повідомлень, коли ти там пишеш: "Ти така класна, добра, все окей". Заспокоюєш її. А потім вона пише: "Я тебе люблю". І я такий: що зараз коїться, — наголосив співак.

Він зазначив, що у них з Лізою не "відкриті стосунки".

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Для мене просто це табу одразу. Якщо мені подобається людина, я з нею до кінця, наскільки це можливо, — сказав він.

На запитання, чи була вже у парочки інтимна близькість, співак натякнув, що ні.

Мені здається, коли є платонічна любов, то тебе не надихає тіло людини. А тіло Лізи мене надихає, і не тільки.

Водночас Русіна зізналася, що вона з розумінням ставиться до того, що MELOVIN — бісексуал.

Я думаю, тепер ХХІ століття. І я навіть можу подумати про те, що мені можуть подобатися жінки. Люди — бісексуальні, і це нормально. Тому я не проти будь-яких експериментів насправді, — каже танцівниця.

Раніше MELOVIN зізнався, коли в нього був перший секс.