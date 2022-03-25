Олексій Панін пояснив росіянам, чому не мовчить про війну в Україні: Російські фашисти знищують Маріуполь!

Олексій Панін із тих російських артистів, хто активно виступає проти політики Кремля. Він не боїться розповідати про напад Росії та називає речі своїми іменами. Актор зараз живе в Іспанії та днями організував мітинг проти війни в Україні.
Я радий, що нам удалося сказати своє слово #ні війні і мітинг, який ми організували в Мадриді, на підтримку України, помітили!
Українці в коментарях дякували акторові, що він не мовчить.
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Але деякі росіяни, які дивляться багато росТБ, розкритикували Паніна за позицію і почали запитувати, чому він вирішив так активно підтримувати Україну.
Тому що в цю секунду, в цей самий момент, поки ви п****те, помирають люди. Саме зараз, поки ви читаєте це повідомлення, російські фашисти знищують Маріуполь.
Раніше Олексій Панін пояснив, чому йому не шкода, що проти Росії всі запроваджують санкції.
Нагадаємо Андрій Макаревич, Олексій Кортнєв,Лія Ахеджакова, Максим Галкін не побоялися висловитись на підтримку України.
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