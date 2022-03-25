Олексій Панін пояснив росіянам, чому не мовчить про війну в Україні: Російські фашисти знищують Маріуполь!

Російський актор неодноразово висловлювався проти війни в Україні

Олексій Панін організував мітинг в Іспанії на підтримку України / Фото: скриншот

Олексій Панін із тих російських артистів, хто активно виступає проти політики Кремля. Він не боїться розповідати про напад Росії та називає речі своїми іменами. Актор зараз живе в Іспанії та днями організував мітинг проти війни в Україні.

Я радий, що нам удалося сказати своє слово #ні війні і мітинг, який ми організували в Мадриді, на підтримку України, помітили!

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Українці в коментарях дякували акторові, що він не мовчить.

Скриншот: Instagram

Але деякі росіяни, які дивляться багато росТБ, розкритикували Паніна за позицію і почали запитувати, чому він вирішив так активно підтримувати Україну.

Тому що в цю секунду, в цей самий момент, поки ви п****те, помирають люди. Саме зараз, поки ви читаєте це повідомлення, російські фашисти знищують Маріуполь.

Скріншот: Instagram

Раніше Олексій Панін пояснив, чому йому не шкода, що проти Росії всі запроваджують санкції.

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Нагадаємо Андрій Макаревич, Олексій Кортнєв,Лія Ахеджакова, Максим Галкін не побоялися висловитись на підтримку України.

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