"Настільки класний хлопець": Потап веде бізнес із колишнім Насті Каменських

Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux
Репер, який вразив схожістю зі своїм батьком, зумів побудувати міцні дружні стосунки з колишнім хлопцем дружини Насті Каменських
У програмі "Зірковий шлях" продюсер розповів, чим займається, окрім музичної діяльності. За словами Потапа, йому дуже подобається ресторанний бізнес.
Продюсер уже мав змогу відкрити свою справу – Mozgi bar&shop. Щоправда, цей заклад довелося закрити.
У нас змінилися домовленості оренди і там було багато партнерів у нас. Це найскладніший, але дуже кайфовий бізнес. У якому треба перебувати весь час, – розповідає Потап.
Але на цьому спроби збудувати успішний ресторанний проєкт не закінчилися. Наразі музикант разом із Настею Каменських займаються рестораном, який робить суші. Крім того, партнером подружжя є колишній хлопець Насті.
Тобто чувак, який був із Настею до мене, настільки класний хлопець, це Вова Дятлов, – ділиться Потап.
Артисти не раз відвідували ресторан Дятлова та його партнера Микити Силіна у Миколаєві, а згодом запропонували їм інвестувати у заклад у Києві.
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